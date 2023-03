Giorgia Soleri e Federippi, Le Attiviste Pechino Express/ Già nel mirino del web…

Giorgia Soleri e Federippi, Pechino Express: prima tappa tra le critiche per Le Attiviste

Non è stato un debutto semplice per Giorgia Soleri e Federippi a Pechino Express. Già alla vigilia della loro partecipazione, in realtà, si erano sollevate alcune polemiche sulla coppia, con molti internauti infastiditi da alcune esternazioni via social delle due giovani. Ad esempio la poetessa ed influencer Giorgia Soleri ha più volte ribadito il desiderio di non essere definita “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”, pur essendolo. E ce n’è anche per Federica Fabrizio, la cui dissensa in campo indiano non ha convinto in generale la critica e il pubblico di Pechino Express.

E infatti nel corso della prima puntata, andata in onda la scorsa settimana, la coppia non è stata di certo nell’ombra. Frizzante e con la lingua irrefrenabile, forse pure troppo. Qualcuno ha notato gaffe e scivoloni, con tanto di stoccate alla coppia degli “Avvocati” formata da Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Una rivalità che sembra destinata a rinvigorirsi nel corso del viaggio a Pechino Express…

Giorgia Soleri e Federippi, Pechino Express: la povertà di Mumbai sembra lasciarle indifferenti. Il web si indigna e…

Un altro aspetto che non è piaciuto al pubblico di questa coppia, è l’indifferenza con cui Giorgia Soleri e Federippi avrebbero approcciato alla povertà di Mumbai. Non bisogna cadere nella retorica, ovviamente. Le due concorrenti sono concentrare sul percorso ad ostacoli che stanno affrontando a Pechino Express, anche se non si può negare la leggerezza con cui hanno commentato determinate situazioni.

“Qui stanno nel 2030”, avrebbero detto ad esempio le due ragazze di Pechino Express. Una frase che stride, ma in fondo nemmeno troppo, con la presentazione di Giorgia Soleri e Federippi. Anche in questo caso le due hanno mandato a quel paese il bon ton, noncuranti del programma televisivo. Nulla di irreparabile, ma Giorgia Soleri e Federippi sono già finito nel mirino del web. Invertire la rotta è il primo obiettivo…

