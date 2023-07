Giorgia Soleri e l’inedito messaggio di addio a Damiano David/ Così avrebbero annunciato la rottura

Giorgia Soleri e l’addio a Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David si sono ufficialmente lasciati da diverse settimane. Il frontman dei Maneskin ha annunciato la rottura dopo la pubblicazione, sui social, di un video in cui si lascia andare baciando Martina Taglienti, una delle migliori amiche di Victoria De Angelis. Un video che è diventato rapidamente virale portando Damiano ad annunciare la fine della sua, lunga relazione con Giorgia Soleri. Rottura poi confermata da quest’ultima che, nelle scorse ore, è tornata a parlare proprio dell’ex fidanzato. Giorgia, infatti, durante un viaggio in treno, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan.

Tra le tante non poteva mancare una sulla fine della sua storia con Damiano David. Giorgia Soleri ha così deciso di condividere un messaggio con cui lei e Damiano avrebbero dovuto annunciare insieme la fine della relazione.

Il messaggio di addio di Giorgia Soleri e Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David avevano deciso di mettere fine alla loro storia percorrendo due strade diverse prima che il video in cui il cantante dei Maneskin bacia Martina Taglienti finisse sui social. I due, infatti, stando a quello che condivide Giorgia sui social, aveva concordato un messaggio da pubblicare sui social per annunciare ufficialmente la fine della loro relazione. Il testo del messaggio in questione che la Soleri ha reso pubblico tra le storie del suo profilo Instagram, diceva:

“Ciao a tuttə, Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie perla comprensione. Giorgia e Damiano”.

