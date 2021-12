Giorgia Soleri, fidanzata Damiano dei Maneskin/ 4 anni d’amore lontano dai riflettori

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano, il leader dei Maneskin. La loro storia d’amore non è più un mistero, visto che i due sono usciti allo scoperto dopo il grandissimo successo della band romana e l’attenzione del mondo del gossip verso la vita privata del frontman. Damiano David e Giorgia hanno deciso di non nascondersi più e confermare il loro amore che dura da più di 4 anni. Una “confessione” arrivata dopo tantissimo tempo visto che il leader dei Maneskin non aveva intenzione di parlare della sua vita privata e sentimentale. Alla fine però ha deciso di uscire allo scoperto confermando le voci ed indiscrezioni che lo davano da tempo impegnato con la bellissima modella e influencer Giorgia Soleri. Ma chi è Giorgia? Classe 1996, Giorgia è nata a Milano ed ha 25 anni. Lavora come modella e influencer per l’agenzia DECK Communication a cui offre servizi nell’ambito di “Modelling, Beauty, Lifestyle, Photography, Feminism”.

Endometriosi cos'è e vip che ne soffrono/ Guenda Goria, Laura Torrisi, Giorgia Soleri

La ragazza è molto legata alla mamma con cui ha condiviso gioie e dolori, ma anche la sua malattia. La Soleri, infatti, è affetta dalla vulvodinia che ha raccontato così sui social: “è una storia, fatta di dolore cronico e ritardo diagnostico, tra vulvodinia, ipertono pelvico, endometriosi e adenomiosi. Perché la mia storia è la storia di molte persone, e ci siamo stancate di essere considerate invisibili”.

Giorgia Soleri operata per endometriosi, come sta?/ "Mi sento un vaso rotto"

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin: è amore!

L’amore tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin è oramai realtà! I due sono usciti allo scoperto confermando anche sui social la loro storia! La modella ed influencer ha un carattere molto forte. La conferma arriva dai social dove ha letteralmente sbottato verso un’intervista pubblicata su un giornale. ” Avevo chiesto di visionare l’articolo prima della stampa” – scrive la Soleri – “mi è stata mandata l’intervista completa ma senza titolo e senza occhiello. Inoltre non sempre è possibile vedere i pezzi finali, per esempio il primo articolo in cui è erroneamente citata @nonunadimeno, non è stato rivisto da nessuno perché è stato chiuso in nottata. Far visionare gli articoli prima è una buona prassi che non tutti i giornalisti e le giornaliste seguono”.

Giorgia Soleri dimessa dopo operazione per endometriosi/ “I giorni peggiori ma…”

La fidanzata di Damiano dei Maneskin aveva richiesto di non parlare della sua vita privata e in particolare della sua malattia da cui non è guarita. In realtà la modella si è sottoposta ad un intervento per attenuare i sintomi dell’endometriosi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA