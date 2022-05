Giorgia Soleri, fidanzata Damiano dei Maneskin/ Storia d’amore e malattia: endometriosi e vulvodinia

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano dei Maneskin ormai da molti anni

Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin si conoscono infatti da tempo e stanno insieme da quattro anni, nonostante abbiano resa nota la loro relazione solamente nel 2021. Giorgia è molto conosciuta sui social, dove quotidianamente affronta tematiche importanti come quelle legate alle sue patologie: endometriosi e vulvodinia. Diagnosi che sono arrivate solamente di recente dopo una vita di dolori e sofferenza, e che hanno aiutato la giovane ad accettare le proprie patologie e a parlarne apertamente per cercare di aiutare più giovani possibili.

Su Instagram, dove conta quasi 600mila followers, Giorgia si mostra senza nessun filtro. Qui, infatti, ha parlato fin da subito del suo intervento e dei tanti dolori provati, fisici e non solo. “Ho iniziato a soffrire a 16 anni e mi ci sono voluti otto anni per avere un nome per quel dolore. Quello che oggi mi auguro è che le prossime Giorgia adolescenti non debbano aspettare così tanto senza una terapia” ha raccontato la giovane davanti alla Camera dei Deputati in una conferenza stampa che ha visto al suo fianco Damiano David, suo compagno e grande sostenitore.

Giorgia Soleri, il dolore e la malattia

In un video di qualche tempo fa pubblicato su Repubblica, Giorgia Soleri ha raccontato: “Una delle cose che mi ha fatto soffrire di più è il fatto che il mio dolore non venisse ascoltato. Riconosciuto. Né dalle persone che avevo intorno né dal personale medico sanitario”. Giorgia soffre non solo di endometriosi, come ha raccontato lei stessa, ma anche di vulvodinia. Si tratta di una patologia molto diffusa, che colpisce circa il 12-15% delle donne. Giorgia ha affrontato anche un’operazione per tentare di star meglio. Come ha raccontato lei stessa, i sintomi sono: ”Dolore, brividi, urla e lacrime, che mi hanno rovinato la vita. Mi sono sentita dire di tutto, che sono pazza, ansiosa, frigida, bugiarda… La parte peggiore è l’estrema solitudine in cui vieni buttata, giudicata da chi hai intorno e incompresa da chi dovrebbe trovare una diagnosi”.

Giorgia e Damiano David sono fidanzati da cinque anni ma solamente dopo quattro dall’inizio della relazione, nel 2021, sono usciti allo scoperto. La motivazione? Tutelare la privacy della giovane. Negli ultimi tempi, Giorgia ha avuto un notevole successo sul mondo dei social, dove si mostra quotidianamente in tutta sincerità, raccontando gli aspetti più nascosti della femminilità e della sessualità, come appunto quelli legati alle sue patologie.











