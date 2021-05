Giorgia Soleri furiosa contro “F”/ “Non sono solo fidanzata di Damiano dei Maneskin!”

Giorgia Soleri furiosa contro “F”, il settimanale di Cairo Editore, per un’intervista rilasciata di recente. È stata la stessa giovane modella a raccontare tutto. Lo ha fatto attraverso diverse Instagram Stories. «Sono 5 minuti che fisso la telecamera del telefono pensando a cosa dire e come dirlo, perché non avrei voluto e non avrei dovuto fare queste storie. Non avrei dovuto soprattutto trovarmi in questa situazione», ha esordito. Quindi, ha spiegato di essere stata contattata tempo fa dal magazine per un’intervista sulla vulvodinia, malattia di cui soffre e su cui i riflettori si sono accesi negli ultimi tempi proprio grazie ai suoi racconti. Quindi, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin è stata contenta di questa proposta per arrivare a chi non usa i social e quindi non poteva ricevere quelle informazioni che lei fornisce tramite i suoi account. «Poteva essere un ottimo modo per raggiungere più persone possibili e fare in modo che più persone potessero avere una diagnosi o aiutare qualcuno ad averla». Qualcosa però è andato storto per Giorgia Soleri.

“NON VOLEVO RIFERIMENTI A GOSSIP E DAMIANO DAVID”

Giorgia Soleri però ha precisato che l’unica condizione che aveva posto è stata che non ci fossero titoli legati al gossip o al fatto che sia fidanzata con Damiano David dei Maneskin. «Condizione che mi è stata accordata, anche perché altrimenti non avrei fatto l’intervista», ha precisato la giovane modella. Invece le sue aspettative sono state disattese, perché in prima pagina è apparso il titolo “Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla”. A conferma della sua richiesta, ha anche pubblicato lo screen della e-mail che aveva mandato per chiarire la sua condizione. «Oltretutto come se fossi io a dirlo in prima persona, perché io parlo di me stessa definendomi la fidanzata di. NORMALE, LOGICO NO?», ha attaccato Giorgia Soleri. Ma non è l’unica cosa che ha da rimproverare. «Nonostante io abbia spiegato più volte che sono molto migliorata e che ho avuto poi delle diagnosi successive che son quelle che mi stan facendo soffrire, il titolo vendi-copie è stato L’AMORE MI FA MALE, come se il problema della vulvodinia fosse non poter avere rapporti».

“NON MANTENERE LA PAROLA FA SCHIFO”

Giorgia Soleri ha spiegato che è uno dei sintomi, ma ce ne sono altri, «molto più invalidati e dolorosi di questo». La questione, inoltre, per la modella non andrebbe ridotta «al parlare di sesso come i bambini delle elementari che dicono sesso e ridacchiano». Per la vulvodinia si arriva a star male tutte le ore, quindi ha ribadito: «Non è la malattia che da dolore ai rapporti (è molto altro, purtroppo)». Inoltre, la modella ha contestato anche il fatto che sia stata usata «senza permesso» una foto fatta da Riccardo Torri, fotografo con cui ha lavorato in passato. In conclusione, si è dissociata da quello che è stato pubblicato. «Non ho mai parlato di me stessa in quei termini, non mi sono mai definita “la fidanzata di..” anche se sono ANCHE questo! Ma di certo non è ciò che mi definisce». Quindi, ha parlato di una situazione «talmente imbarazzante» che le fa quasi ridere. In virtù di tutto ciò, ha deciso di non partecipare ad un evento organizzato su ClubHouse: «Non voglio associare la mia immagine e il mio nome a questa rivista». Infine, ha attaccato: «Sono amareggiata. Non mantenere la parola data, a livello umano, fa schifo».

