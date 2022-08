Giorgia Soleri, gravidanza all’orizzonte con Damiano David?/ La risposta spiazza!

Giorgia Soleri rompe il silenzio un anno dopo l’intervento

I Maneskin si sono imposti di recente tra le notizie musicali del momento, in quanto confermati tra i protagonisti degli MTV VIDEO Music Awards -evento atteso per il 28 agosto 2022- e intanto fa parlare di sé la fidanzata del leader del gruppo italiano di risonanza global, Damiano David. Si tratta di Giorgia Soleri, che un anno circa dopo l’intervento chirurgico a cui si é sottoposta per la risoluzione del suo problema -ovvero quello della vulvodinia per endometriosi, un disturbo descritto come bruciore e/o dolore persistente all’ingresso della vagina e nella zona che la circonda, la vulva, senza che sia presente alcun segno o lesione visibile che lo giustifichi- ha replicato a chi si chiede se lei insieme al fidanzato leader dei Maneskin vogliano mettere su famiglia con il concepimento di un figlio. E non é tutto. L’occasione che l’influencer ha per parlare di sé e della sua condizione é un nuovo “question & answer” attivato su Instagram con i fan, dove Giorgia Soleri esordisce replicando a chi le chiede come stia: “Emotivamente molto bene, fisicamente meno, ma tutto sommato non posso lamentarmi”.

Damiano David e Giorgia Soleri verso la prima gravidanza? La risposta

L’attivista e influencer ha inoltre fatto sapere che assume la pillola continuativa: “Non faccio la pausa, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”. Ma per quanto tempo é prevista l’assunzione della pillola? “Dipende da caso a caso – ha aggiunto Giorgia, in replica ad un altro quesito di una follower –. Solitamente finché non si cerca una gravidanza o all’arrivo della menopausa”.

Sempre tra le stories su Instagram, poi, é giunto un quesito che chiede a Giorgia Soleri se con Damiano David abbiano in cantiere una futura gravidanza, da concepire al di là dei problemi di salute dell’influencer: “Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?”. “Al momento niente, perché non desidero una gravidanza”, ha reso noto la Soleri, con aria perentoria. Insomma Giorgia sembra non avere alcuna intenzione di diventare madre, almeno non per il momento. Eppure i due piccioncini vip sembrano amarsi molto. Ma quali sono i segreti della felicità di coppia? A svelarli é lei: “Fiducia, libertà, comunicazione, flessibilità e curiosità”.

