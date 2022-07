Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin assente al concerto a Roma/ “In isolamento per Covid”

Giorgia Soleri assente al concerto dei Maneskin a Roma: la fidanzata di Damiano svela perché

Giorgia Soleri non potrà essere questa sera al Circo Massimo di Roma per ascoltare il suo fidanzato Damiano durante l’attesissimo concerto dei Maneskin. Pochi giorni fa Giorgia è risultata positiva al Covid e, dopo qualche giorno di riposo, ha rifatto il test risultando ieri negativa. Ha così mostrato su Instagram il risultato del tampone “fai da te”, gioendo del risultato e speranzosa di essere ora libera dall’isolamento ma così non è stato.

Concerto Maneskin a Roma 2022/ Scaletta e info utili: 70mila persone al Circo Massimo

La stessa Giorgia ha successivamente spiegato di dover ancora rimanere in isolamento. “Niente, ero convinta (dopo aver chiesto a due farmacie e aver letto articoli) che per le persone vaccinate non ci fosse più la regola dei sette giorni di quarantena dal tampone che ha attestato la positività. – ha scritto in una storia Instagram – Invece c’è ancora, quindi positiva o negativa, non potrò essere al Circo Massimo.”

Abrignani "concerto Maneskin rischio altissimo"/ "Come invitare a cena il covid"

Giorgia Soleri amareggiata: “Sono molto triste…”

Giorgia Soleri non potrà sostenere il suo fidanzato Damiano e i Maneskin durante il concerto di questa sera a Roma. Amareggiata, la scrittrice ha dichiarato: “Questa – ipotetica – negatività sembrava essere una bella botta di cul* in ambito salute e invece nulla. – così ha aggiunto – Sono molto triste, inutile dirlo, avevo basato tutto il tour promozionale del libro per essere a Roma domani.” La Soleri ha concluso, dicendosi comunque felice della folla che acclamerà questa sera la band: “Ma è un giorno importantissimo, sarà uno spettacolo incredibile e sono felice che più di 70mila persone possano vederlo e goderne!”.

LEGGI ANCHE:

"MANESKIN SPOSTINO CONCERTO ROMA": L'APPELLO DEI MEDICI/ Assessore: "Nessun rinvio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA