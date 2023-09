Giorgia Soleri, la replica agli insulti per i peli a Venezia/ “Poter essere libere di non depilarsi senza…”

Giorgia Soleri sfila sul red carpet del Festival di Venezia 2023

Giorgia Soleri torna nel mirino degli haters ha cui ha replicato con un messaggio pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram. Prima di sbarcare al Lido, l’influencer e attivista, aveva annunciato ai fan che sarebbe stata la prima donna a sfilare sul red carpet con i peli. Di fronte alla scelta di indossare un abito lungo, la Soleri è stata bersagliata dagli haters che l’hanno inondata di critiche. Oggi, l’influencer ha scelto di fare chiarezza sulla questione. Attraverso una serie di storie, la Soleri ha spiegato di aver parlato di “carpet e non di red carpet. In questo caso di arrivo al lido in cui, guarda caso, indossavo una minigonna con i peli scoperti”.

“Ma è più facile prendere le notizie e trasformarle per cercare sempre di cogliere in fallo le persone (e in particolare) le persone esposte”, ha scritto la Soleri pubblicando proprio una sua foto in minigonna dell’arrivo a Venezia.

Le parole di Giorgia Soleri

“Il corpo, le scelte che compiamo su di esso e l’autodeterminazione sono da sempre al centro del dibattito femminista, con diverse sfumature e significati. Poter essere libere di vestirsi nel modo in cui si desidera, indossare una minigonna o non mettere il reggiseno sono a tutti gli effetti lotte femministe. Così come lo è poter scegliere di non depilarsi senza per questo dover ricevere insulti, ingiurie, molestie e ripercussioni sulla vita privata e pubblica”, ha aggiunto la Soleri lasciandosi andare ad un lungo sfogo.

“Sono da 48h sotto shi**torm, e il mio corpo analizzato, giudicato e studiato in ogni dettaglio costantemente, giorno e notte. Tutto questo per essermi permessa di dire, ironicamente, che forse ero la prima a fare un carpet in Italia con i peli delle gambe visibili. Perché son troppo pochi per parlarne, ma li hai e fai schifo comunque, salvo poi non vedersi in ogni occasione e quindi farti risultare ridicola e ipocrita, è faticoso”, ha concluso la Soleri come si legge su Leggo.

