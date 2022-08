Giorgia Soleri, “Siete inquietanti a fissare i peli della gente”/ Lo sfogo social…

Giorgia Soleri mette a tacere gli haters: “Siete inquietanti e…”

Giorgia Soleri zittisce gli haters. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin si è ritrovata a dover replicare all’ennesimo commento scomodo riguardo i suoi peli. La ragazza ha deciso di depilarsi i baffi che le erano cresciuti e per questo motivo è stata tacciata di incoerenza. Giorgia Soleri ha definito inquietanti alcuni commenti ricevuti e ha parlato di una libertà di scelta: “Il fatto di aver parlato delle scelte che compio sul mio corpo (cosa necessaria, vista la reazione), non vi autorizza a mettere questa pressione addosso alle persone, questa roba è inquietante”. Secondo Giorgia molte persone sarebbero ossessionate dall’andare a cercare il pelo nell’uovo.

Giorgia si è fatta portavoce di una battaglia contro la depilazione difendendo la libertà delle donne di tenersi i peli. Per questo motivo ha aggiunto: “Allo stesso modo sono libera di depilarmi, cosa che non ho fatto come potete vedere, ma anche se avessi deciso di farlo non capisco questa ossessione di andare a guardare le mie foto e giudicarmi incoerente”. Giorgia Soleri ha affermato di essersi sempre confrontata con il modello della donna perfettamente depilata. Ad oggi secondo Giorgia c’è ancora troppo pregiudizio: “Se non ci fosse tutto questo giudizio, non ci sarebbe bisogno di parlarne. Siete triggerati in modo impressionante”. Spesse volte Giorgia si è sentita dire che era meno bella con i peli ma lei ha spiegato che di fronte a certi commenti la sua risposta è stata una: “Sticaxxi”.

Giorgia Soleri e Damiano David si sono resi protagonisti di un gesto solidale nei confronti di un gatto che ha intenerito i fan. Giorgia e Damiano hanno deciso di adottare un gatto. Giorgia ha descritto le pecarie condizioni del gatto che hanno chiamato Ziggy: “Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust. Vengo dall’Oasi felina di Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scondinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità”. Il post ha raggiunto in poche ore oltre 66 mila like e numerosi commenti.

