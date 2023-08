Giorgia Soleri sulla coppia aperta con Damiano David: “Io scelgo”/ “Non tornerei mai indietro…”

Giorgia Soleri e l’addio a Damiano David

Dopo anni insieme, circa due mesi fa, Damiano David e Giorgia Soleri si sono ufficialmente lasciati. L’annuncio è arrivato dai profili social del frontman dei Maneskin a cui è seguita la dichiarazione di Giorgia Soleri. Quest’ultima, dopo le parole di Damiano che aveva svelato come la decisione di lasciarsi era stata presa già da qualche giorno, prima della pubblicazione del video in cui baciava un’altra ragazza, ha così svelato dettagli sulla loro relazione.

“Vivevamo in maniera molto libera. Sottolineo che era tutto consensuale e condiviso. Io non ho mai visto l’esclusività come un valore. Motivo per cui la relazione tra me e lui era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Poi capisco che per molti può essere difficile da capire. Quindi l’interazione con altre persone non è mai stato un problema per noi. Non era un problema prima e non vedo come dovrebbe esserlo adesso. Questa è la verità e spero che possiate comprendere“. Nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei fan, Giorgia è tornata sull’argomento coppia aperta.

Giorgia Soleri e la coppia aperta con Damiano David

Molto presente sui social, Giorgia Soleri risponde spesso alle domande dei fan lasciandosi andare a dichiarazioni sempre molto sincere. Nelle scorse ore, un utente le ha chiesto: “A me non pareva affatto che la vostra fosse una storia aperta, sicuro non ti facesse comodo pensare lo fosse?“. Giorgia ha così risposto: “Ragazzi sono onesta, secondo me avete un’idea delle relazioni non monogami etiche stereotipata e appiattita. Come ho accettato la coppia aperta? Io non accetto, ma io scelgo!”.

A chi le ha chiesto come sta ora che la relazione con Damiano è finita ha risposto così: “Meravigliosamente bene. Avere i miei spazi, le mie abitudini, i miei riti, è qualcosa che mi mette in pace con l’universo ed è stata una necessità di cui ho sentito presto il bisogno. Non tornerei mai indietro“.

