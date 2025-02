Lorenzo Spolverato riceve la lettera della sorella Giorgia al Grande Fratello

La sorpresa arrivata a Lorenzo Spolverato al Grande Fratello nel corso della puntata del 3 febbraio 2025 da parte della sorella Giorgia Spolverato ha scatenato una furiosa polemica sui social. Molti credevano che, dopo i discussi gesti del concorrente nei giorni scorsi, il GF l’avrebbe punito o, perlomeno, redarguito. Invece, per lui è arrivata una toccante lettera dalla sorella Giorgia. Un regalo, dunque, invece che una punizione.

Giorgia ha scritto al fratello parole di grande stima e amore, ricordando la loro infanzia insieme: “Che strano scriverti in questa circostanza ma che emozione! Tu sei il fratello migliore amico! Mi hai sempre amata, supportata e sopportata!”. E ancora: “Ti seguo dal giorno uno, hai superato con tanta energia tanti giorni difficili, anche grazie a Shaila e ad amici importanti per te. Ricordati che sei un’anima dolce e brillante e sai dare tanto. Tu sei un tornato, anche se ti consiglierei di essere meno preso dalle dinamiche del gioco, ma tu sei così!”

Scoppia la polemica per la sorpresa del Grande Fratello a Lorenzo

Commosso e al settimo cielo, Lorenzo Spolverato ha ringraziato la sorella per il gesto ed è tornato in salone da Shaila Gatta. Il tutto, mentre sul web è partita un’accesa polemica contro il Grande Fratello. C’è chi, infatti, ha scritto: “Sedie buttate in aria, urla, pugni sui muri, solidarietà a E musk con il braccio sinistro. Nulla di visto e niente richiamo. Pubblico e concorrenti ostaggi del peggior concorrente di sempre.”. Un’idea, questa, ribadita da molti altri commenti presenti su X.