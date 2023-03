Giorgia sulla sua crisi “Non riuscivo a ritrovarmi”/ “Sanremo una pazzia ma Amadeus…”

Giorgia per la prima volte ospite di Domenica In. Strano, ma vero. È la stessa cantante ad ammetterlo. Questione di “incastri”, ma ha pesato anche il fatto che negli ultimi tempi sia stata lontana dai riflettori e soprattutto dal palco. «Tra i due anni tremendi del Covid… non mi ritrovavo. Dovevo essere nuova, ma portandomi dietro il mio fardello. Non è stato facile riuscire. Quando vai sul palco fai un grande atto di coraggio». Giorgia nello studio di Domenica In ha raccontato la sua “crisi” temporanea: «Scrivevo e mi sembrava tutto brutto. Il canto per me è sempre stato naturale e non trovavo una strada decente, onesta nei confronti del pubblico. Devi dare qualcosa di diverso ma essendo coerente, altrimenti è meglio tacere».

Non poteva mancare comunque una battuta sul papà, Giulio Trodani, del resto è una figlia d’arte: «Sempre figo, non so come fa. La musica lo tiene giovane e in forma». La musica, dunque, è di famiglia, così come il talento, tanto che Giorgia è scoppiata a piangere dall’emozione rivedendosi col padre.

Giorgia e il ritorno al Festival di Sanremo

20 album di successo, 30 anni di carriera per Giorgia. «Io ancora non mi capacito di avere trent’anni di carriera, che bilancio devo fare? Si è creato un legame tra me e le persone, è tutto lì». A Domenica In ha parlato anche dell’esperienza al Festival di Sanremo 2023: «Sono stata coraggiosa, una matta! Amadeus ha una capacità persuasiva eccezionale. Io non l’avevo detto a nessuno. Papà non era d’accordo? Mi chiese se ci andavo come ospite. Amadeus mi ha fatto notare come avrei potuto vivere l’esperienza, in maniera più leggera, ed è stato un re-incontro col pubblico, mettendomi in discussione. Ed è stata anche una grande occasione». Il figlio di Giorgia però faceva il tifo per Lazza: «Si è dichiarato subito, nel cast ha scelto Lazza e me l’ha detto subito, poi è in gamba e siamo diventati amici». Tra l’altro Giorgia, dopo essersi esibita, ha riabbracciato Rocco Papaleo, regista del film “Scordato”, al cinema dal 13 aprile e che ha come protagonista proprio la cantante.

