Giorgia Surina, chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis/ Da MTV alla copertina di Max

Chi è Giorgia Surina?

Giorgia Surina è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis e un’icona per un’intera generazione. Se l’ex marito si è fatto conoscere nell’ambito cinematografico in qualità di attore e adesso come naufrago dell’Isola dei Famosi, Giorgia per tanti anni è stato il volto di Mtv, come Vj, accompagnando molti ragazzi e ragazze nel mondo della musica e delle classifiche, che tanto andavano in voga negli anni Novanta. Nata a Milano nel 1975, da padre croato e madre pugliese, Giorgia Surina dopo la laurea in Scienze della comunicazione all’Università IULM, debutta nel piccolo schermo su Junior Tv al timone di un contenitore per ragazzi Casa J.

La svolta arriva nel 1998 quando approda a MTV nel programma Hitlist Italia iniziando così una carriera lunga e ricca di successi, caratterizzati da conduzioni di programmi giovanili, sempre in ambito musicale, che la portano in giro per l’Europa e ad intervistare star internazionali. Giorgia Surina inoltre ha lavorato anche a Mediaset, conducendo Zelig Off, ha posato senza veli per Max, è conduttrice radiofonica e fa anche l’attrice. Con Nicolas Vaporidis si è sposata nel 2012, ma i due hanno divorziato poco dopo, nel 2014. Il loro è stato un matrimonio lampo, iniziato con passione e con le buone intenzioni, ma che per motivi che non sono mai stati ufficializzati, si è concluso non senza sofferenza.

Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis: una società per amore..fallita

L’ex moglie di Nicolas Vaporidis, Giorgia Surina più grande di lui di 7 anni, non si è mai sbilanciata sul fallimento del suo matrimonio. I due protagonisti hanno fatto sognare i fan, ma la magia è durata poco: la cerimonia si è svolta nella splendida cornice dell’isola di Mykonos nel 2012, in gran segreto con pochi intimi. Eppure a Vanity Fair all’epoca aveva confidato di come le cose andassero a gonfie e vele e di quanto era felice di vivere con l’attore:”La sensazione di appartenenza, non all’altro, ma a una Spa, una società per amore, una promessa d’ intenzioni che è come una lunga nuotata a due verso una stessa sponda. I miei genitori nuotano insieme da oltre 40 anni”. Aveva fatto sapere con grande emozione.

Nicolas Vaporidis aveva risposto qualche mese più tardi:”È presto per fare bilanci. Ma è già una festa di per sé quando insieme stai bene tutti i giorni”.Nel cuore di Giorgia Surina, prima di Nicolas Vaporidis c’è stato per tanto tempo Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia e in seguito amministratore delegato della RAI. Poi nella vita della conduttrice è arrivato un contrattempo non tanto piacevole, un problema di salute. Giorgia Surina nel 2016 si è sottoposta ad un intervento chirurgico per asportare il tumore al seno, per fortuna benigno.











