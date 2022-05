Giorgia Surina è fidanzata?/ I flirt smentiti con Jan Michelini e Maykel Fonts

La vita privata di Giorgia Surina

Giorgia Surina è sempre stata molto riservata alla sua vita privata, caratterizzata da storie importanti. L’attrice e conduttrice è stata legata per 5 anni ad Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia e in seguito amministratore delegato della RAI: “Io avevo 22 anni, lui 11 più di me, ma la differenza d’età non mi è mai pesata. Anzi, mi piace stare con uomini più grandi perché ti danno l’occasione di crescere. […] Eravamo innamoratissimi ma poi la vita ci ha portato in direzioni diverse: anche rispettare il cambiamento dell’altro è una forma d’amore. Affetto e stima però non verranno mai meno”, ha ricordato tempo dopo a Vanity Fair. Dopo la relazione con Campo Dall’Orto, Giorgia ha conosciuto l’attore Nicolas Vaporidis. I due si sono sposati nel 2012, ma il matrimonio è durato poco, appena due anni, e nel 2014 hanno annunciato la separazione.

Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis: perché si sono lasciati?/ Nessun tradimento ma...

I flirt di Giorgia Surina dopo Nicolas Vaporidis

Dopo la fine del matrimonio con Nicolas Vaporidis, a Giorgia Surina sono stati attribuiti vari flirt: dal regista di “Don Matteo” Jan Michelini (ricordiamo che l’attrice ha interpretato Bianca Venezia nella nona stagione della fiction) all’ex calciatore Fabio Galante. La Surina, dopo un viaggio a Medjugorje con il regista, aveva smentito tramite un comunicato stampa: “Non è mia abitudine dare spiegazioni in merito alla mia vita privata a mezzo stampa… smentisco ufficialmente e in prima persona queste voci”. Con l’ex calciatore, invece, era stata avvistata tra gli spalti in occasione degli Internazionali di Tennis a Roma. Nel 2014 Giorgia Surina ha partecipato alla decima edizione di Ballando con le stelle e all’epoca si era vociferato di un possibile flirt con il suo maestro di ballo, Maykel Fonts. La Surina aveva smentito anche questa relazione durante una puntata del talent show di Milly Carlucci: “Ho massimo rispetto per la sua famiglia”.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis/ “Giorgia Surina, Cristiana Capotondi e Ilaria Spada? Che ansia...”Giorgia Surina nuda in vasca/ "Sto interpretando qualcosa più grande di me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA