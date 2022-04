Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis: perché si sono lasciati?/ Nessun tradimento ma…

Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis sono stati sposati per circa due anni. La loro storia d’amore è sbocciata dopo le relazioni che l’attore romano ha avuto con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, quest’ultima incontrata durante le riprese della pellicola Questa notte è ancora nostra. Dopo queste frequentazioni importanti, Nicolas si è innamorato della speaker Giorgia Surina e nel settembre del 2012 i due si sono sposati.

Le loro nozze, purtroppo, sono durate appena un paio d’anni. Infatti la coppia ha sorprendentemente deciso di dirsi di addio, dopo una fase di declino del loro rapporto. Quali sono dunque i veri motivi che hanno portato alla rottura? A quanto pare i due hanno deciso di lasciarsi perché non provavano più quel sentimento di un tempo. Non ci sarebbero quindi tradimenti o accadimenti particolari dietro la separazione.

Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, la sofferenza dopo la rottura

Benché entrambi fossero concordi nella decisione di allontanarsi, il post separazione è stato piuttosto duro e sofferto. Una scelta non semplice, necessaria però per riprendere in mano le rispettive vite. Qualche tempo fa, in alcune stories Instagram, l’attore avevo ammesso di non essere stato abbastanza maturo per risolvere alcune incomprensioni con Giorgia durante il matrimonio; e allo stesso tempo aveva dichiarato di non essersi mai pentito di essere stato suo marito. All’epoca, in effetti, erano felici insieme e soprattutto convinti della loro scelta.

