Giorgia Surina: “L’amore? Oggi ho un compagno”/ “A 20 anni non ho fatto la vita che…”

Giorgia Surina: l’inizio della carriera a Mtv

Giorgia Surina, da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Era giovanissima quando cominciò a parlare di musica in tv sui canali di Mtv. Quel lavoro le garantì successo e popolarità ma com’era la vita di Giorgia all’epoca? “Non uscivo mai, non ho fatto la vita da 20 enne che ci si potrebbe immaginare. Andavo in studio, lavoravo, mi preparavo per le interviste e intanto studiavo per gli esami all’università. Una secchiona”, ha raccontato la conduttrice e attrice.

All’epoca, Giorgia Surina faceva coppia fissa in tv con Marco Maccarini. I due hanno formato per diverso tempo una coppia televisiva di grande successo mostrandosi sempre super affiatati, ma qual era il loro segreto? “Il nostro segreto? Non siamo mai diventati veri amici, ma quando ci vediamo è come se non fosse passato un giorno”.

Giorgia Surina e l’amore

Dopo l’addio a Mtv, Giorgia Surina ha continuato a lavorare in tv come conduttrice, ma anche come attrice. Per lei sono arrivate importanti occasioni come le fiction “Non ditelo al mio capo” e Don Matteo. Il successo ha portato, tuttavia, Giorgia ad essere anche protagonista del gossip. Il matrimonio con Nicolas Vaporidis, poi finito, è stato al centro del gossip per un po’ di tempo. Poi la scelta di proteggere la propria vita privata e la scelta di tuffarsi in una nuova avventura come quella della scrittura di un romanzo.

“Non c’è nulla di autobiografico, oggi sono fornita di un compagno. È nato dai sentimenti di un’amica, ho capito che c’era un mare sotterraneo a cui dare voce”, puntualizza al Corriere della Sera.

