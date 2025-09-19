Giorgia Surina ospite a La Volta Buona: la lotta contro il tumore, dettagli

Oggi, 19 settembre, Giorgia Surina sarà ospite a La Volta Buona. Accolta da Caterina Balivo, la conduttrice probabilmente parlerà dei suoi nuovi progetti lavorativi, nonché del suo compagno, la cui identità è ancora avvolta nel mistero. Oggi, Giorgia sembra vivere un grande periodo, tuttavia in passato ha affrontato momenti molto difficili. Anni fa, infatti, le fu diagnosticato un tumore al seno, fortunatamente benigno. Tuttavia, ha dovuto comunque affrontare ben tre interventi chirurgici. Il primo risale al 2010, seguito poi da altri due negli anni successivi, fino ad oggi dove fortunatamente l’attrice ha dichiarato di stare bene e in salute.

Giorgia ha spiegato che la malattia le ha insegnato lezioni preziose: apprezzare ciò che si ha, anche nelle piccole cose, e riconoscere la fortuna e l’importanza di attribuire il giusto valore a ogni aspetto della vita. “Lottare per me voleva dire guarire, prendermi cura di me. Dopo una diagnosi così, però, non è facile“, ha detto.

Giorgia Surina: come sta dopo la malattia

Insomma, in passato Giorgia Surina ha affrontato anni difficili, tra la malattia e il divorzio da Nicolas Vaporidis, con il quale è stata sposata dal 2012 al 2014, tanto da considerare quelle nozze uno sbaglio di cui non va orgogliosa. Adesso, però, sembra vivere un momento molto più felice, accanto a un nuovo compagno, con la salute ritrovata e tanti progetti lavorativi in corso. A questo punto, non resta che seguire la nuova puntata de La Volta Buona per scoprire cos’altro deciderà di raccontare.