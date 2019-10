Giorgia Surina nuda in vasca/ “Sto interpretando qualcosa più grande di me”

Giorgia Surina è in Puglia e non per godersi i paesaggi tipici del luogo ma per lavoro. L’attrice è infatti impegnata sul set per le riprese di Néo Kosmo, film prodotto da Santa Ponsa Film e Accademia Togliani in collaborazione con CinemETIC, realizzato con il contributo di Apulia Film Commission e di SMI Technologies and Consulting, società di consulenza e progettazione IT. La Surina nella pellicola sarà un androide e, su Instagram, cerca di spiegare le prime sensazioni nate nel corso delle riprese. Accanto ad una foto che la vede nuda in vasca, scrive: “Mi sono fatta piccola piccola per interpretare qualcosa di più grande di me. – esordisce l’attrice, che aggiunge – Questa è uno scatto di una delle scene più belle e difficili del cortometraggio che sto girando in Puglia. Parla di un nuovo mondo, di un futuro ormai prossimo e di cui potremmo avere paura.”

Giorgia Surina diventa un androide in Neo Kosmo

surina è felice e al contempo impegnatissima in un ruolo particolarmente complicato. L’attrice infatti entra nel dettaglio e svela la trama del film: “Parla di androidi, come il mio personaggio Alesia, che in qualche modo sono già dentro di noi. Non posso svelarvi molto di più. Ma non fatevi trarre in inganno. Il momento immortalato in questa foto non mette a nudo solo me, ma tutti noi esseri umani. Scoprirete il perché in Neo Kosmo”. L’emozione è tanta, d’altronde le riprese di Néo Kosmo hanno avuto inizio martedì 1° ottobre e sono andata avanti per circa due giorni. Il tutto è stato ambientato nel meraviglioso territorio pugliese, ormai scelta sempre più apprezzata dai registi.





