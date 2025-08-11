Non è andato bene il matrimonio tra Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis, come ha rivelato lei: “Tormento a livello di emozioni”

Più vicina al mondo della radio che a quello della televisione, ormai, la conduttrice Giorgia Surina si è concessa una lunga intervista al Corriere della Sera parlando della sua carriera, dei vip che ha incontrato e anche del suo matrimonio con l’attore Nicolas Vaporidis, che negli ultimi anni ha vinto L’Isola dei Famosi. Ma cosa ha detto di preciso? Andiamo a scoprirlo.

“Non ne vado fiera perché a volte le cose non vanno come te l’aspettavi e quindi bisogna prenderne atto” ha confessato la conduttrice. Certo, di sofferenza ce n’è stata, ma alla fine non avevano figli, quindi le ferite si sono poi richiuse ed entrambi hanno preso strade diverse.

Giorgia Surina e il matrimonio con l’attore: “Tormentato a livello di emozioni”

“Tormentato a livello di emozioni”: così Giorgia Surina ha definito il suo matrimonio con Nicolas Vaporidis, che è stato uno degli attori più famosi dell’epoca, salvo poi finire nel dimenticatoio. Nonostante tutte le premesse non fossero a loro vantaggio, i due si sono sposati lo stesso, quindi alla fine è stata una decisione coraggiosa in un certo qual modo. Comunque sia non ama molto parlarne.

Poi la conduttrice ha anche avuto modo di parlare della sua lotta contro il tumore al seno. Per questo ha dovuto subire ben tre interventi. Si è presa cura di se stessa, dei suoi affetti, ha capito davvero cosa è importante nella vita e cosa bisogna lasciare andare onde evitare che intossichi la vita.