Giorgia Surina/ “Sono stata vittima di uno stalker per tre anni”

Tra carriera e vita privata, Giorgia Surina si è raccontata a 360 gradi ai microfoni di Oggi è un altro giorno. La nota conduttrice televisiva ha esordito parlando brevemente della sua esperienza a Ballando con le stelle – “è stato un percorso faticoso ma bellissimo. Io amo ballare” – e ha poi ricordato le tante interviste alle rockstar del passato, una in particolare le è rimasta nel cuore: “Ho intervistato George Michael e ho avuto il tuffo al cuore. E’ stata una persona super gentile, super disponibile e super alla mano. Non è scontato. Davvero wow, un personaggio bellissimo da incontrare”.

Il periodo a MTV ha permesso a Giorgia Surina di incontrare le star internazionali e di intervistarle a tutto campo. Certamente non sono mancati gli incontri difficili e lei, senza fare nomi, ha fatto un esempio in particolare: “Non posso dire chi mi è stato antipatico, ma ce ne sono stati. Una cantante molto famosa, non dirò chi, guardava il mio collega Marco Maccarini e non me. Ma non mi sono lasciata intimidire”.

GIORGIA SURINA VITTIMA DI UNO STALKER PER TRE ANNI

Dopo aver presentato il suo libro, uscito nelle librerie e sulle piattaforme online recentemente, Giorgia Surina ha voluto parlare di un episodio delicato della sua vita. La nota conduttrice, infatti, è stata vittima di uno stalker per tre anni, fortunatamente tutto è andato per il meglio: “Questo ragazzo aveva iniziato a fare degli scherzi telefonici, poi è passato a messaggi telefonici poco carini, fino a scrivere sui muri di Milano dei commenti poco carini sul mio conto. Dopo una serie di denunce siamo riusciti a fermarlo. Io non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Era il 2003 e non c’era una legge sullo stalking, per fortuna la situazione è cambiata”.

