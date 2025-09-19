Giorgia Surina, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è raccontata nel merito delle sue innumerevoli tappe professionali.

Dal mondo della musica come giovanissima conduttrice di talento a volto iconico delle fiction più amate della televisione italiana; Giorgia Surina è l’ennesimo esempio di come coniugare alla perfezione talento, trasformismo e versatilità artistica. Ospite oggi a La Volta Buona, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera partendo proprio dagli albori con Marco Maccarini ad MTV. “Con lui ho vissuto un bellissimo percorso, lo ricordo come un fratello, compagno di giochi, eravamo giovanissimi: capivo ciò che stava succedendo, mi godevo quella popolarità ma non pensavo sarebbe durata così a lungo”.

Sempre con la musica sullo sfondo, tra le sue ‘volte buone’ spicca anche Sanremo. Giorgia Surina ebbe l’onore di partecipare per la prima volta alla giuria di qualità per la sezione giovani e colpisce per simpatia il retroscena della telefonata con il compianto Pippo Baudo. “Ero nella mia casa di campagna, stavo per entrare in doccia e squilla il telefono… Era Pippo Baudo! All’inizio non ci credevo, neppure mamma. Poi mi fece la proposta e fu lì che diedi il massimo dei voti a Fabrizio Moro, che poi vinse”.

Giorgia Surina a La Volta Buona: “Terence Hill mi ha scioccata…”

Si passa poi al mondo della tv, agli innumerevoli ruoli vissuti da protagonista ma 2 in particolare spiccano: quello in Don Matteo e quello in Un Medico in Famiglia. Giorgia Surina – sempre a La Volta Buona – approfitta per celebrare la figura umana e professionale di Terence Hill, proponendo anche un altro simpatico aneddoto. “Ricordi meravigliosi in entrambi i casi, Terence è stato una di quelle rivelazioni… Un attore che ha fatto mille film, ha fatto la storia del cinema, sono rimasta scioccata dalla grandezza dell’uomo, dalla semplicità. Una volta sul set pensai fosse morto… Lo trovai steso su una gradinata con il cappello sul volto, in realtà stava semplicemente riposando lì per non disturbare gli altri!”.

Tra le nuove avventure professionali di Giorgia Surina spicca il podcast ‘Vita Futura’. “E’ un progetto a cui tengo tantissimo, ci lavoro da un anno; abbiamo fatto un’indagine profonda intercettando la voglia di ricominciare di tante persone”. L’attrice e conduttrice ha poi aggiunto: “Capita di vivere una vita che non hai scelto fino in fondo; avere una speranza accesa è importante verso la possibilità di diventare ciò che hai sempre sognato…”.