Striscia La Notizia non ha esitato a consegnare il Tapiro d’Oro a Giorgia dopo che quest’ultima non è riuscita ad entrare nella top five a Sanremo 2025. Un epilogo, questo, che nessuno si aspettava, soprattutto visti i pronostici sul festival, che la vedevano addirittura come la possibile vincitrice. Dopotutto, la cantante ha presentato una perfetta canzone sanremese, e la sua voce impeccabile ha subito conquistato il pubblico, che ama Giorgia sin dai suoi esordi nel mondo della musica.

Davide Maggio attacca Giorgia a Domenica In: "Io so perchè non hai vinto"/ "Non hai emozioni...", web insorge

Viste le tante polemiche, Valerio Staffelli è corso a consegnare alla cantante il famoso Tapiro d’Oro. Come avrà reagito lei? Andiamo subito a scoprire la sua reazione. Giorgia ha fatto la rivoluzione a Sanremo 2025 partecipando due anni dopo al suo ultimo festival. Lo scorso anno l’avevamo vista nel ruolo di co-conduttrice, dove si è mostrata incredibilmente professionale e competente, proprio come è successo per X Factor 2024. Ancora una volta, però, l’amatissima cantante non ha raggiunto nè la vittoria nè il podio con le proteste dei fan che si sono riversati sui social delusi per il “trattamento” a Giorgia. Da qui, una vera e propria rivolta e tanti commenti, tra cui quello del criticatissimo Davide Maggio.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Giorgia, reazione al Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia: “Questo affetto è una vittoria”

Tra chi si è ribellato alla non vittoria di Giorgia anche Elodie, che a Domenica In si è detta scandalizzata dal poco rispetto verso una cantante incredibilmente brava. Ma passiamo a Striscia La Notizia, dove Staffelli le ha chiesto se si sarebbe aspettata una vincita. ”Proprio vincere magari no. La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente.” spiega Giorgia alle telecamere di Striscia: “Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria. E comunque Olly ha meritato”. Inutile dire che il Giorgia-gate (ma non solo) non si fermerà di certo qui, dato che le ingiustizie su questa edizione di Sanremo sono appena uscite.