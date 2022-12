Giorgia torna a Sanremo/Le gaffe del padre e il ‘tradimento’ del figlio Samuele

Sanremo 2023 conferma Giorgia tra i concorrenti Big: le reazioni

Si preannuncia un Festival a dir poco scoppiettante, Sanremo 2023, con Giorgia che -tra i 22 Big- diverte il web svelando le reazioni del padre e il figlio al suo ingaggio. La cantautrice ed ex amore storico del compianto artista Alex Baroni torna a calcare il palco del Teatro Ariston -come voluto dalla commissione del Festival facente capo al conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, Amadeus, imponendosi tra i grandi ritorni più attesi alla kermesse musicale ligure.

Giorgia dava il via alla sua carriera artistica debuttando, nel 1993, tra le giovani proposte al Festival, dove si classificava settima con la canzone concorrente E poi. Nel 1995, tornava al Festival con il brano scritto per lei da Eros Ramazzotti, Come saprei, occasione in cui si aggiudicava il titolo di vincitrice. E come reso noto dal numero 1 di Sanremo, Amadeus, nell’edizione odierna del TG1 delle 13:30, lei é ora ufficializzata tra i primi 22 artisti Big confermati alla kermesse, a cui si aggiungeranno i 6 vincitori del contest Sanremo giovani, per la grande competizione di Sanremo, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023. Una notizia che la diretta interessata commenta entusiasta, cinguettando su Twitter il sentiment del padre e il figlio in reazione al big announcement della promozione sanremese.

Giorgia pubblica il sentiment sanremese del padre e il figlio, online, e…

“Mi scrive mio padre: ‘Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio’”, scrive su Twitter, Giorgia, rendendo pubblica la “gaffe” del padre, che evidentemente ha creduto erroneamente, a primo acchito, che lei fosse stata ingaggiata nel cast di Sanremo 2023 come ospite. Ma non é tutto. Perché, poi, Giorgia condivide anche la reaction del figlio avuto dalla new-entry tra gli insegnanti ad Amici 2022 di Maria De Filippi, Emanuel Lo: “A seguire, mio figlio: ‘mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito’. Sò soddisfazioni”. Insomma, Samuel, il frutto dell’amore di Giorgia e Emanuel Lo anticipa un “tradimento” sanremese, con un endorsement a beneficio di Lazza. Un cinguettio, quello di Giorgia, che é ora virale online e che diverte molto il popolo del web appassionato del Festival e in trepidante attesa di Sanremo 2023.

Nel frattempo, tra gli altri 22 Big confermati, desta tra le reazioni di consenso social più disparate, l’ingaggio di LDA…











