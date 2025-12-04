Giorgia tornerà alla conduzione di X Factor anche l'anno prossimo? Come stanno le cose

Giorgia sarà ancora conduttrice di X Factor?

E’ il gran giorno della finale di X Factor 2025. Il talent condotto da Giorgia giunge all’atto conclusivo, con la quartina formata da Delia, Rob, PierC e EroCaddeo pronti a giocarsi la vittoria nella splendida cornice di piazza del Plebiscito. Una serata a lungo attesa per Giorgia, pronta a godersi questa speciale serata per il secondo anno consecutivo, ma cosa ne sarà della Todrani nella prossima edizione del talent? Per adesso non ci sono ufficialità a riguardo, ma quello che sappiamo è che la voglia di ritornare su quel palco non mancherebbe, anche se del doman non v’è certezza:

Garlasco, anche Roberta Bruzzone difende Andrea Sempio su perizia Albani/ "Quel DNA non dice nulla!"

“Se non ci sarà due senza tre lo vedremo. Io non so neanche se arrivo a fine dicembre. Una cosa alla volta. Quest’anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia. E poi i giudici hanno creato una bella atmosfera” ha ammesso la cantante romana in conferenza stampa alla vigilia dell’attesa finale in diretta. Super ospite della finalissima sarà Laura Pausini.