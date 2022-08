Giorgia Trasselli, chi è la Tata di Casa Vianello/ Marito, vita privata e il retroscena su Sandra e Raimondo

Giorgia Trasselli, la Tata di Sandra e Raimondo Vianello: chi è il marito?

Ricordare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, una delle coppie più amate della TV italiana, vuol dire riportare alla mente la loro lunga avventura televisiva con Casa Vianello, show in cui spicca un’altra figura rimasta nel cuore di tutti: la Tata. Ad interpretare la cameriera nella coppia nella lunga sfilza di episodi di Casa e Cascina Vianelli è Giorgia Trasselli, attrice affermata anche nel mondo del teatro.

La donna, oggi 72enne, è molto riservata sulla sua vita privata, tanto che in questi anni ha preferito tenere nascosta l’identità del suo compagno di vita e la presenza nella sua vita di figli e nipoti. Di sé ha parlato un po’ in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo, descrivendosi così: “Mi piace stare con gli amici, organizzare cene, serate. Adoro, tra l’altro, leggere e guardare film, soprattutto di notte, senza disdegnare la grande passione per i fiori. Sono una persona semplice, amante del bel cinema.”

Giorgia Trasselli e il retroscena su Sandra e Raimondo Vianello

Giorgia Trasselli ha invece raccontato spesso del suo rapporto con Sandra e Raimondo Vianello. “Di Vianello e della Mondaini ricordo l’amore che li univa, la forte alchimia che vi era tra loro. – ha rivelato l’attrice nella stessa intervista, aggiungendo che – Un giorno Raimondo entrò in scena con una divisa da ammiraglio e Sandra gli andò incontro accarezzandolo e dicendogli, ‘quanto sei bello Raimondo’. Un momento emozionante, bellissimo.” La Trasselli ha infine spiegato che ad unire lei e i due noti coniugi c’era “Un rapporto professionale, più che altro, basato su una grande stima e su un sincero affetto. Fuori dal set era quasi impossibile vedersi, diversamente i primi tempi, quando vivevano ancora a Roma.”

