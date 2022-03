Giorgia Trasselli, chi è?/ Tata di Casa Vianello e vita privata top secret

Chi è Giorgia Trasselli

Classe 1950, Giorgia Trasselli è un’attrice italiana che studia presso il Teatro Stabile muovendo i primi passi recitando a teatro. La grande popolarità, tuttavia, arriva quando ottiene il ruolo de la Tata in Casa Vianello. Per vent’anni, recita accanto a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello vivendo ua grande esperienza professionale e formativa. “Sulla scena, io ero sempre dalla parte di Sandra, mentre Raimondo mi inseguiva intorno al divano e mi prendeva a calci. Raimondo aveva questo cinismo che lo contraddistingueva, ma nella vita era sempre molto educato e simpatico. Quando si spegnevano i riflettori erano come li avete sempre visti tutti voi. Delle persone carinissime e rispettose con tutti, che tornavano alla loro vita quotidiana, fatta anche quella di battute stupende e schermaglie“, ha raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

La Trasselli, tuttavia, non ha mai abbandonato il suo lavoro a teatro e recentemente è tornata anche in tv recitando accanto a Vanessa Incontrada nella fiction trasmessa da canale 5 “Fosca Innocenti”.

Giorgia Trasselli, nessun indizio sulla vita privata

Se della carriera di Giorgia Trasselli si sa tutto, della vita privata, invece, non si hanno indizi. Molto riservata, l’attrice non ha mai parlato della sua vita sentimentale e non si sa se sia sposata e se abbia figli. Anche il suo profilo Instagram non fornisce indizi a tal proposito. Tuttavia, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage a febbraio 2022, l’attrice ha spiegato di avere una vita felice pur avendo rimorsi e rimpianti.

“Io sono piena di rimpianti e rimorsi. Mi stupisce chi dice di non averne. Però, sono felice della mia vita, lo dico sinceramente, col cuore, perché sono stata molto fortunata”, ha spiegato l’attrice che oggi è tra gli ospiti di Serena Bortone nella nuova puntata del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”.

