Lei è Giorgia Trasselli, grande attrice nonché regista teatrale. Per tanti, però, è la tata di Casa Vianello. Giorgia, infatti, ha interpretato il ruolo al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per tanti anni, girando anche una serie di film con loro, legati sempre alla sitcom. Giorgia è stata poi protagonista anche di varie fiction televisive come ad esempio Don Matteo, RIS – Delitti imperfetti, Distretto di Polizia e altri ancora. A segnarla ancor di più, però, è stata l’esperienza teatrale, cominciata dopo aver studiato recitazione al Teatro Stabile di Roma ad essersi formata anche negli anni a seguire con continui corsi.

A teatro ha lavorato con alcuni dei più grandi attori italiani, tenendo a sua volta corsi di recitazione nonché di dizione. Insomma, attrice ma anche stimata insegnante nel mondo dello spettacolo. Ma nella vita privata, chi è Giorgia Trasselli, l’attrice che per tanti anni ha dato il volto alla tata di Casa Vianello, un personaggio al quale i telespettatori sono particolarmente affezionati?

Chi è Giorgia Trasselli? Vita privata segreta: “Mi piace stare con gli amici e…”

Non sono molte le informazioni che abbiamo su quello che è il privato dell’attrice Giorgia Trasselli, da sempre molto riservata su quella che è la sua vita. Nonostante sia infatti un personaggio pubblico, molto conosciuto e stimato tra televisione e teatro, nonché cinema (nel 2024 ha recitato proprio in un film di Leonardo Pieraccioni nelle sale), la sua vita privata resta abbastanza top secret. Non sappiamo infatti se Giorgia sia sposata né tantomeno se abbia figli.

Solamente in poche occasioni, inoltre, Giorgia Trasselli ha parlato di sé e del suo privato. In una di queste, lo ha fatto con La gazzetta dello spettacolo, spiegando: “Mi piace stare con gli amici, organizzare cene, serate. Adoro, tra l’altro, leggere e guardare film, soprattutto di notte. Sono una persona semplice, amante del bel cinema.”

