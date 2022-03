Giorgia Trasselli, tata Casa Vianello/ “Sandra e Raimondo? Al provino mi chiesero…”

Giorgia Trasselli è intervenuta in qualità di ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo 2022. La storica tata di Casa Vianello ha raccontato i retroscena dell’amata coppia televisiva, formata appunto da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: “Loro hanno improntato determinati aspetti che non dovevano variare. L’improvvisazione poteva esserci, ma solo quando c’era uno schema già consolidato nel tempo. Sandra non sapeva niente: si sedeva sul divano e chiedeva la trama dell’episodio. Era un fenomeno nel leggere il gobbo”.

Massimiliano Pani: "Mio padre Corrado? Caratteraccio"/ "Amava mia madre Mina, ma..."

Le litigate, i battibecchi televisivi tra Sandra e Raimondo corrispondevano esattamente a quelli della quotidianità. “Loro erano così, non si sopportavano – ha confessato Giorgia Trasselli –. Poi, però si cercavano e ritornavano sempre assieme. Si scambiavano anche tante piccole tenerezze, anche solo una carezza. Spesso Sandra gli diceva di non darle il dolore di andarsene per primo”. In vent’anni di riprese con l’attrice è nata un’amicizia e con Sandra “c’era più confidenza, lei diceva che Raimondo era più pantofolaio. Lei amava invitare gente a casa o andare in giro o a giocare a burraco con le amiche. Lui, invece, leggeva ‘La Gazzetta dello Sport’ e i libri d’arte, era molto appassionato”.

Tommaso Cicchinelli, chi è il fidanzato di Anna Safroncik/ C'era stato un flirt ma...

GIORGIA TRASSELLI: “AL PROVINO RAIMONDO VIANELLO MI CHIESE….”

Nel prosieguo della sua apparizione dinnanzi alle telecamere di “Oggi è un altro giorno”, Giorgia Trasselli ha rivelato che Raimondo Vianello, quando la incontrò per il provino per il ruolo di tata di Casa Vianello, le chiese se lei fosse un’attrice di teatro: “Io non sapevo bene cosa rispondere, pensai se fosse meglio o peggio dire la verità. Io le dissi di sì, che avevo lavorato anche con Giovanna Ralli. Lui fu molto contento, in quanto cercavano proprio un’attrice proveniente dal mondo del teatro. Tirai un grosso sospiro di sollievo”.

Milena Martelli ed Edoardo, moglie e figlio Massimiliano Pani/ "La donna che amo"

Una sera “tornavamo a casa in macchina assieme, nelle rispettive case. Raimondo era seduto accanto a me e chiese a Sandra cosa ci fosse per cena. Lei rispose che c’erano le zucchine. La faccia di Vianello fu tutto un programma, io scoppiai a ridere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA