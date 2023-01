Giorgia Venturini/ Amica di Nicole Minetti, naufraga e ora mamma di Sole Tea

Giorgia Venturini, conduttrice di X Style

Giorgia Venturini torna su Canale 5 con “X-Style”, al via oggi 31 gennaio in seconda serata. Da marzo del 2020, la Venturini conduce “X-Style”, programma dedicato alla moda: oltre a servizi e video, la conduttrice intervista stilisti, imprenditori, youtuber, esperti di moda e influencer. Giorgia Venturini è nata a Novafeltria in provincia di Rimini il 15 agosto 1983, ma ha trascorso la sua infanzia a Pennabilli. Storica amica di Nicole Minetti, ex consigliera regionale lombarda.

Nel 2018 la Venturini ha partecipa al reality show “Saranno Isolani”, che vince, diventando una concorrente ufficiale dell’Isola dei famosi: il suo percorso nel reality show dura fino alla sesta puntata quando viene eliminata al televoto. Dopo la sua esperienza nel reality diventa opinionista per alcuni programmi, come “Matrix” e “Tiki Taka – La repubblica del pallone”.

Giorgia Venturini: il matrimonio e la maternità

Negli anni a Giorgia Venturini sono stati attribuiti diversi flirt. Tra questi i presunti flirt con l’imprenditore e magnate russo Vladimir Doronin, ex compagno della modella Naomi Campbell, e con l’attore Leonardo DiCaprio con il quale è stata fotografata al Festival di Cannes del 2017. Il 19 giugno 2022 Giorgia Venturini si è sposata con Marco De Santis, imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti. Il matrimonio è stato celebrato nella Basilica di San Marco in Campidoglio a Roma. Tra i tanti ospiti famosi c’erano Barbara d’Urso e Giulia Salemi, che ha preso il bouquet. Il 12 agosto 2022 la conduttrice ha dato alla luce la prima figlia, Sole Tea. La conduttrice ha scoperto di essere incinta proprio nel giorno del compleanno della mamma scomparsa: “Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo sia un caso”, ha detto a Chi. Il nome della piccola è un omaggio alla madre: “Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.

