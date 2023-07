Giorgia Venturini e Samira Lui al Grande Fratello Vip 8?/ Spuntano nuovi nomi per il cast

Grande Fratello Vip 8, ipotesi Giorgia Venturini e Samira Lui nel cast

Settembre è il mese d’avvio della nuova stagione televisiva, quando tutti i programmi si rimettono in moto dalla pausa estiva e si preparano a regalare nuove emozioni al proprio pubblico. Anche il Grande Fratello Vip 8 è pronto ad intrattenere i telespettatori, e Alfonso Signorini sta ben ponderando le sue scelte per imbastire un cast all’altezza. Concorrenti sicuramente validi, determinati e pronti a mettersi in gioco, purché in linea con le nuove direttive imposte dall’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi: meno trash e una tv più salutare.

Samira Lui, prof. de L’Eredità/ La confessione “Non ho mai conosciuto mio padre…”

Ma chi potrebbero essere i futuri concorrenti della nuova edizione del reality? Il toto-nomi è partito ormai da qualche settimana ma non vi sono certezze al momento, poiché nessun nome è ancora stato ufficializzato. Emergono però due volti noti della tv, come riportato da Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram: Giorgia Venturini e Samira Lui. “Nuove provinate per il gf vip. Che dio ce la mandi buona, togli una e ne rimetti cento. Andiamo bene“, si legge nella story condivisa dall’esperto di gossip, che mostra anche una foto con i profili Instagram delle due ipotetiche future gieffine.

Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Chi è la dolce metà della "docente" de l'Eredità

Cast Grande Fratello Vip 8: tante indiscrezioni, poche certezze al momento

Ma chi sono le due showgirl che si sarebbero sottoposte al provino, e che dunque potrebbero rientrare a tutti gli effetti nel cast del Grande Fratello Vip 8? Giorgia Venturini è la conduttrice di X-Style, il rotocalco di moda, costume, tendenze e design in onda in seconda serata su Canale5. Samira Lui è invece un volto quotidiano per i telespettatori di Rai, essendo la professoressa dell’Eredità nonché ex concorrente di Tale e quale show. L’esperienza in tv, per entrambe, potrebbe essere un grosso vantaggio in caso dovessero essere accettate per il reality.

Scanu “Auto-Tune a Sanremo un crimine”/ Dominella: "Ferragni? Snob e milanese"

Intanto i nomi per il cast continuano a circolare. Dopo l’ipotesi Silvio Magarre, volto piuttosto conosciuto di Primo Appuntamento, alcune indiscrezioni hanno parlato anche di numerosi ex volti di Uomini e donne pronti a popolare la Casa di Cinecittà. Tanti rumors, ma al momento poche certezze: Alfonso Signorini alla conduzione è una di queste, ma per scoprire chi lo circonderà in questa nuova avventura tv (tra opinionisti e concorrenti) c’è ancora da aspettare.













© RIPRODUZIONE RISERVATA