Giorgia Venturini/ “Non so quanto costino le mie tet*e, me le hanno regalate…”

Da igienista dentale a showgirl, Giorgia Venturini ha parlato a La Zanzara su Radio 24 di chirurgia estetica, uomini e politica. Non prima di aver messo in mostra i suoi piedi per sottoporli al giudizio di Giuseppe Cruciani, accompagnato come al solito da David Parenzo. «Hai un piede egizio, in cui l’alluce è più lungo delle altre dita, che vanno perfettamente in decrescendo». Poi le viene fatto notare che ha qualche callo, allora lei spiega quali potrebbero essere le ragioni: «Colpa delle scarpe alte, o del fatto che in estate cammino scalza». In ogni caso riceve un voto positivo: «È sette, li hai portati anche smaltati». In realtà, più dei piedi interessa il seno di Giorgia Venturini, visto che in un famoso scatto di Wanda Nara viene ripreso prima che entrino a Tiki Taka. «Le mie tette sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono». Dunque, è tutt’altro che contro la chirurgia plastica: «Dove si può migliorare, perché no? Io le mie tette le ho rifatte due volte».

GIORGIA VENTURINI “LE MIE TET*E? ME LE HANNO REGALATE…”

Parlando di chirurgia estetica, Giorgia Venturini a La Zanzara su Radio 24 ha spiegato che lei non ha problemi a parlare dei suoi ritocchini, a differenze di altre donne del mondo dello spettacolo che invece si nascondono dietro i loro interventi. «“No, guarda, sono tutta naturale”, poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù…». La chirurgia plastica è per Giorgia Venturini come il collaudo di una macchina: «Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…», scherza la showgirl. Ma non sa quanto è costato il suo: «Non so, onestamente me l’hanno sempre regalata i miei amici chirurghi». Ma poi si parla di politica, così rivela di votare Forza Italia: «Io sono aziendalista. Tra Salvini e il presidente sono per Silvio, assolutamente». E si lancia anche in una considerazione economica: «Sono per la flat tax, è una cosa che voleva fare Berlusconi». Inoltre, ritiene che dovrebbero essere mandati tutti a casa e che quindi si debba tornare a votare. Infine, un paio di confessioni: «Se mi piacciono le donne? Non ci sono mai andata, però mai dire mai. Sex toys? Mi è capitato di usarli, sia da sola che con un uomo».

