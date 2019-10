GIORGIA VENTURINI VS TAYLOR MEGA/ Sarah Altobello: “all’Isola un bacio…”

Sarah Altobello difende Giorgia Venturini e attacca Taylor Mega. L’ex isolana, ospite di Pomeriggio 5, si schiera dalla parte di Giorgia Venturini con cui ha condiviso l’avventura in Honduras. “Avendo fatto l’Isola con Giorgia, posso dire che lei appena di unì al gruppo mi disse che era rimasta scossa da Taylor Mega che le propose di baciarla”, spiega Sarah che afferma di credere senza dubbio a Giorgia. A pensarla così sono anche Cecilia Capriotti e Maurizio Sorge. Sia la Capriotti che il paparazzo si dicono convinti che Taylor abbia studiato a tavolino la storia con Giorgia Caldarulo per aumentare la sua popolarità. Come replicherò la Mega a tali dichiarazioni? L’influencer si difenderà direttamente sui social o sarà ospite della prossima puntata di Non è la D’Urso? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORGIA VENTURINI CONTRO TAYLOR MEGA A POMERIGGIO 5

Giorgia Venturini torna a parlare di Taylor Mega ai microfoni di Barbara D’Urso. Nella seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 del 17 ottobre, la Venturini, ospite della padrona di casa, ribadisce il proprio pensiero su Taylor Mega. L’argomento torna d’attualità pochi giorni dopo il durissimo scontro che Giorgia Venturini e Taylor Mega hanno avuto nella scorsa puntata di Non è la D’Urso. Tutto è nato da una dichiarazione della Venturini che, in un’intervista, ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta da Taylor Mega che le avrebbe proposto di fingere un fidanzamento omosessuale per conquistare le copertine dei magazine scatenando la dura reazione dell’influencer che, a Non è la D’Urso, si è letteralmente scagliata contro Giorgia. “Voleva venire in barca con me e chiamava tutti per poterci essere. Mi preferiva n..a perché si eccitava…”, ha assicurato Taylor alla D’Urso. E poi: “È lei che ci provava con me, non il contrario. Giorgia non la calcola nessuno e rosica perché non sono mai stata con lei”.

GIORGIA VENTURINI CONTRO TAYLOR MEGA: “CERCA POPOLARITA'”

Giorgia Venturini è convinta che Taylor Mega sia semplicemente in cerca di popolarità al punto da essersi inventata la storia con Giorgia Caldarulo. Taylor continua a ribadire la propria buona fede rivelando di essere davvero interessata a Giorgia Caldaurolo. La Venturini, èperò, è rpofondamente arrabbiata con Taylor Mega che le avrebbe lanciato accuse pesantissime. Di fronte alle parole dell’influencer che l’ha accusata di essersi inventata tutto per ottenere un po’ di notorietà, la Venturini risponde: “Io non ho bisogno di Taylor Mega né per finire sui giornali né per fare le vacanze in Sardegna”. Ai microfoni di Pomeriggio 5, Giorgia si lascerà andare a nuove dichiarazioni?



