Giorgia Villa e Laura Maddaloni sono una delle coppie più amate di The Couple e anche se il reality è iniziato solo da tre giorni, sembrano già essere tra le più seguite dal pubblico. In particolare Giorgia sta entrando nel cuore degli spettatori soprattutto dopo la sua confidenza sulla sua vita sportiva. Parlando con Manila e Stefano, la ragazza ha rivelato quanto sia stata difficile la sua vita da adolescente che doveva dividersi tra la scuola e lo sport.

“Alle otto ero già in pedana“, dice Giorgia Villa, spiegando che dopo gli allenamenti aveva poca forza di studiare. A differenza delle sue coetanee, non usciva mai ma era sempre e solo in palestra, spesso anche al sabato sera. Molti le hanno chiesto come fosse passare tutti gli weekend ad allenarsi, ma lei non si pente di niente. Certo, era faticoso ma non ha potuto fare a meno di continuare ad allenarsi per diventare la grande campionessa che è oggi. Durante i fine settimana doveva oltretutto prepararsi per affrontare i nuovi giorni di allenamento, cosa che rendeva molto difficile la sua adolescenza.

Giorgia Villa, Stefano Oradei e Manila Nazzaro allibiti dalle sue parole a The Couple

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono rimasti allibiti dopo aver sentito le parole di Giorgia Villa, che senza rimorsi ha spiegato come ha vissuto la sua insolita gioventù. Ad ogni modo, spiega che rifarebbe tutto perchè i sacrifici hanno portato a ottimi risultati. Poi racconta un tasto dolente della sua vita, spiegando che dopo le Olimpiadi di Tokyo ha pensato di mollare per sempre lo sport ma la sua passione era talmente forte che ha resistito solo una settimana prima di risalire in pedana e continuare la sua carriera da ginnasta. Insomma, Giorgia Villa sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere una perfetta concorrente di The Couple, non trovate?