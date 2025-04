Laura Maddaloni e Giorgia Villa litigano a The Couple dopo un malinteso che ha creato parecchi nervosismi

Sale la tensione a The Couple tra Giorgia Villa e Laura Maddaloni. Dopo aver messo alle spalle la prova del giorno, Giorgia si indispettisce per un commento di Laura, che crede sia rivolto a lei e alla performance appena svolta. Così non ci pensa due volte a zittire la sua partner, creando un malinteso che porta le due concorrenti a discutere in maniera piuttosto agitata. “Devi stare zitta!”, tuona Giorgia visibilmente irritata.

“Devi stare zitta perché ci tolgono i punti… non dire niente. Zitta”, incalza ancora Villa. Laura Maddaloni, un po’ incredula e confusa, suggerisce alla sua compagna di avventura di rilassarsi e prendersi una camomilla. “Sto parlando della prova, non voglio mica darti contro Laura…”, replica seccata Giorgia. “Se ti sei svegliata male non devi prendertela con me, te la facevi tu la camomilla”, aggiunge ancora la concorrente.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa, scintille a The Couple, ma dopo la lite torna il sereno

Laura Maddaloni, evidentemente, non stava facendo nessuna considerazione particolare sulla prova e infatti minimizza l’accaduto, spiegando agli inquilini che tutto si risolverà. “Si arrabbia (Giorgia, ndr) ogni volta senza sapere che non sono prove per cui uno è allenato, sono fatti soggettivi”, le sue parole. Giorgia Villa nel frattempo abbandona la sala infastidita, esprimendo tutto il suo disagio del momento.

“Io la penso come voglio e tu la pensi come vuoi”, dice arrabbiata a Laura. Quest’ultima, molto paziente e comprensiva nei confronti dell’amica, aspetta che sbollisca la rabbia, per poi andare a riabbracciarla con dolcezza ed ironia. “Prendiamocela insieme questa la camomilla… io ti voglio bene ma devi stare zitta”, la frecciatina ironica della Maddaloni. Dunque, pace fatta con Giorgia.

