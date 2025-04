Giorgia Villa furiosa con Laura Maddaloni: tensioni durante una prova a The Couple

Emergono le prime incomprensioni tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa a The Couple, in seguito ad alcune prove infrasettimanali che hanno messo a dura prova la loro alleanza e il loro spirito collaborativo. Come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, Giorgia ha raccontato a diversi coinquilini di aver avuto un duro battibecco con la compagna di viaggio, con la quale ha sempre dimostrato un’alleanza indistruttibile ma che può anche andare incontro a forti scossoni.

The Couple, "Antonino Spinalbese gira in Casa senza mutande": il richiamo delle donne/ "Cosa dice lui"

Le due compagne, durante la prova in cui hanno dovuto montare una sedia, hanno infatti litigato per via dell’approccio alla prova stessa: Giorgia è parsa nervosa, Laura invece cercava di calmarla. La Villa spiega: “Ora lei è arrabbiata, ma nella prova della ruota potevo arrabbiarmi anche io. Nella ruota ha iniziato a urlarmi contro e io le dicevo di calmarsi, invece ora è successo l’opposto: io ho sclerato e lei mi diceva calma“.

Laura Maddaloni in lacrime a The Couple: "Mi sopravvalutano tutti"/ Giorgia Villa la consola: cos'è successo

Laura Maddaloni: “Si è arrabbiata, ha fatto un bordello!“

Da una prova di gioco che doveva dimostrare non solo abilità manuali ma anche spirito collaborativo, tuttavia, Laura Maddaloni e Giorgia Villa hanno affrontato non poche tensioni a The Couple. Dopo lo screzio con la compagna di viaggio, anche Laura si è confidata e l’ha fatto con le sorelle Irma e Lucia Testa, sottolineando la reazione eccessiva ed ingiustificata della Villa: “Arrabbiarsi è proprio inutile. Si è arrabbiata, ha fatto un bordello. Il mio ruolo oggi è da mamma“.

La judoka vede infatti nella giovane ginnasta un atteggiamento forse ancora acerbo, per questo si premura di aiutarla e supportarla ma anche di farla ragionare quando ce n’è bisogno, proprio come fanno le mamme. Pur avendo sempre manifestato supporto reciproco, tali incomprensioni sembrano incrinare il loro rapporto, sebbene siamo ancora all’inizio del reality e per loro c’è ancora tutto il tempo per ricucire e tornare nuovamente alleate: arriverà a breve un chiarimento nella Casa delle Coppie?

Elena Barolo a The Couple: "Laura Maddaloni? Spigolosa, ti squadra"/ Lei: "Non hanno capito niente!"