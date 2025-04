Giorgia Villa, tensioni nella notte con Jasmine e Pierangelo a The Couple

Affiorano tensioni tra le coppie protagoniste di The Couple, dopo un inizio pacifico e cordiale e all’insegna della conoscenza reciproca. La convivenza forzata sotto lo stesso tetto è ovviamente una condizione imprescindibile del programma e, per via di abitudini e stili di vita discordanti, i litigi e le tensioni sono all’ordine del giorno. È il caso per esempio di Giorgia Villa che, come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, è parsa particolarmente irritata nei confronti di Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, con la quale pare esserci una reciproca antipatia.

La ginnasta si è ritrovata la mattina in cucina a chiacchierare con alcune coinquiline, spiegando loro di aver faticato a dormire. Thais Wiggers sottolinea di aver sentito vari risolini nella notte e Giorgia conferma che provenivano proprio da Jasmine e Pierangelo. L’atleta, in riferimento alla giovane coppia, ha raccontato alle coinquiline come ha affrontato la situazione, invitandoli a fare silenzio: “A una certa ho detto: ‘Il rispetto non ce l’avete, se dovete continuare a ridere andate fuori’. Infatti sono andati fuori“.

Giorgia Villa: “Va bene ridere, ma ad un certo punto basta!“

Le coinquiline plaudono la presa di posizione di Giorgia Villa a The Couple, con la ginnasta che non condanna il divertimento e le risate, purché non siano eccessive né disturbino la quiete degli altri nella notte: “Va bene ridere, l’abbiamo fatto anche noi, ma ad un certo punto basta“.

La stessa Giorgia si è poi ritrovata a raccontare l’accaduto anche alla compagna di viaggio Laura Maddaloni, ribadendo nuovamente il concetto: “Riguardo il fatto di andare a letto: io sono una che ride e scherza, ma se poi gli altri stanno dormendo smetto. Dopo che gliel’ho detto non è cambiato niente“. La Maddaloni, che condivide con lei la passione per lo sport, sottolinea che è tutta questione di disciplina: “Questo è dovuto all’educazione. Anche lo sport fa tanto, aiuta nella disciplina“.

