Giorgia Villa è tra i protagonisti della prima edizione di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La ginnasta italiana, vice campionessa olimpica a Parigi 2024, vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019, campionessa europea a squadre agli Europei del 2022, è alla sua prima esperienza televisiva in un reality show e per il suo debutto è stata affiancata ad una donna molto forte, anche lei campionessa sportiva. Si tratta di Laura Maddaloni, conosciuta dal grande pubblico come personaggio televisivo, ma anche moglie di Clemente Russo. Le due gareggiano insieme come unico concorrente con l’obiettivo di vincere il montepremi finale di 1 milione di euro.

Chi è Danilo Mileto, concorrente The couple/ "Quando sono nato avevo già le rughe del sorriso"

All’interno della casa di The Couple non mancano i momenti di difficoltà per la giovane ginnasta che è entrata in crisi, arrivando alle lacrime, durante un confronto con Brigitta Boccoli, Elena Barolo e Thais. “Ci sono rimasta male che io facevo delle pulizie, qualcuna di voi è passata e ho sentito “pulisce sempre lei”. Sembra quasi che tra voi ci sia quel fastidio se io pulisco, se lei cucina” – dice Giorgia, ma Brigitta Boccoli la rassicura: “non è così”.

Chi è Laura Maddaloni/ Dai successi al periodo più buio col marito Clemente Russo

Giorgia Villa a The Couple: “non so se oggi riuscirei a tornare a fare ginnastica”

Giorgia Villa nella casa di The Couple – Una vittoria per due scoppia a piangere durante un confronto con alcuni coinquilini. “Faccio fatica ad aprirmi con voi grandi, mi sento quasi ignorata e per quello che ci resto male. Avevo paura che da parte vostra ci fosse tanto odio nei miei confronti perchè magari non riuscivo a parlarne” – dice Giorgia che poco dopo viene abbracciata da Elena Barolo che la rassicura: “qui ci sono tante incomprensioni, io ti dirò sempre le cose in faccia”. Intanto per la campionessa olimpica di Parigi 2024 il futuro nel mondo della ginnastica è ancora incerto a causa di un infortunio.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono baciati a The Couple?/ Spunta la segnalazione ma lui spiazza

Proprio all’interno della casa di The Couple, Giorgia ha raccontato la sua attuale situazione: “ho fatto le visite prima delle Olimpiadi e la schiena era peggiorata”. Non solo, la campionessa ha precisato: “più vertebre hanno avuto un problema e ora sto cercando di capire cosa fare. Devo vedere se posso continuare a fare ginnastica. Se il fisico me lo permette vado avanti anche se fisicamente non so se oggi riuscirei a tornare a fare ginnastica”.