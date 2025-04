Giorgia Villa parla di Antonino Spinalbese: “P iace un po’ a tutti”

Nonostante Giorgia Villa voglia mantenere tutto segreto, ormai è chiaro a tutti che si sia presa una bella cotta per Antonino Spinalbese a The Couple. Nel reality di Ilary Blasi, infatti, sono già nati i primi flirt tra i membri del cast, come ad esempio l’interesse di Danilo Mileto per Thais Wiggers. Certo è che i concorrenti del programma di Canale 5 cercano di non mostrare troppo le loro cotte amorose, forse per paura di finire al centro delle polemiche.

Per quanto riguarda Giorgia Villa, la ragazza ha confidato alle amiche di provare una forte attrazione per Antonino Spinalbese, anche se non tutti sanno che la ragazza è fidanzata. Nonostante ciò, del compagno non si sa molto e non si hanno fotografie dei due insieme, sebbene giri voce che sia originario della Toscana e che si chiami Matteo. L’interesse palese per Antonino, però, ha fatto dubitare i fan sulla sua relazione, soprattutto dopo le confessioni fatte a Lucia Testa: “Ma piace un po’ a tutti, penso a tutti dai. No dai mai oggettivamente credo che sia un po’ palese“.

Giorgia Villa, concorrenti curiosi sulla crush: “Chi è? Non ve lo dico“

Dopo che Giorgia Villa ha lasciato intendere un interesse nei confronti di Antonino Spinalbese, molti concorrenti si sono incuriositi e hanno provato a sapere qualcosa in più dalla ragazza. Così, anche Laura Maddaloni e Andrea Tabanelli le si sono avvicinati per capire di chi stesse parlando. Lei, però, ha tenuto la bocca chiusa, rimanendo vaga e svelando di aver paura che escano delle clip a riguardo: “Basta che non dite la mia crush pubblicamente altrimenti siamo finiti“, ha detto la ginnasta: “Chi è? Non te lo dico proprio“.