Giorgia Villa punta Antonino Spinalbese a The Couple?

A poco più di una settimana dalla partenza di The Couple, nella casa si iniziano a creare i primi legami e intrecci. E pare che nel mirino di Giorgia Villa sia finito Antonino Spinalbese, la concorrente nelle scorse ore, scherzando in giardino, ha chiesto ad alcuni suoi compagni: “Non rivelate chi è la mia crush pubblicamente, altrimenti siamo finiti” le parole della concorrente che ha poi giocato con i suoi compagni in giardino. Tra una domanda e l’altra, gli inquilini si sono espressi raccontando alcune loro passioni e curiosità, con l’intento di scavare nelle vite degli altri concorrenti di The Couple.

Pierina Paganelli, Bruzzone all'attacco/ "Ecco perché Manuela Bianchi non è credibile"

E per il popolo dei social non ci sono dubbi, l’ex ginnasta Giorgia Villa avrebbe puntato Antonino Spinalbese: “E Antonino la sua crush” si legge tra i commenti circolati tramite X nelle ultime ore. Il concorrente del reality di Canale Cinque si sarà accorto dell’interesse della ragazza?

The Couple crolla negli ascolti: Berlusconi infuriato?

Dopo il debutto da poco più di due milioni di telespettatori, The Couple ha registrato una flessione negli ascolti non di poco conto. Circa 700mila spettatori in meno per la seconda puntata andata in onda lunedì sera, e come prevedibile, l’ira di Pier Silvio Berlusconi non si è fatta attendere.

Concerto Radio Italia 2025, ospiti e data/ Evento gratuito a Milano: sul palco anche Fedez e Giorgia

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il leader di Mediaset avrebbe infatti manifestato il proprio disappunto per quanto accaduto nel programma di Canale Cinque.