Dopo essere stato un protagonista indiscusso dell’edizione del Grande Fratello vip a cui ha partecipato per l’amicizia con Ginevra Lamborghini prima e il flirt con Oriana Marzoli e il feeling con Giaele De Donà, Antonino Spinalbese è diventato, in una sola settimana, anche il protagonista di The Couple. Con i suoi racconti sta affascinando gli altri concorrenti, in particolare le donne. Tra tutte le concorrenti, chi sembrerebbe aver perso la testa per l’ex di Belen Rodriguez è Giorgia Villa. In queste ore, nella casa di The Couple, si vocifera di un probabile avvicinamento tra Giorgia e Antonino.

I due sembrano sempre più vicini e l’atteggiamento di lei ha scatenato i commenti delle amiche che, con le loro battute, hanno insinuato il dubbio nel pubblico che, ora, aspetta l’evoluzione del loro rapporto. Giorgia, tuttavia, per ora, non si sbilancia.

Giorgia Villa e la reazione ai commenti su Antonino Spinalbese

Tutto è iniziato ieri sera poco prima di andare a dormire. Vedendo Giorgia con la giacca di Antonino addosso, le amiche hanno insinuato che ci avrebbe anche dormito pur di sentire il suo profumo. “Non c’è nessun profumo, forse non lo ha mai messo, per questo me lo ha prestato”, è stata l’immediata reazione della ragazza. La questione sembrava finita lì ma quando, dopo diverso tempo, l’hanno vista ancora con la giacca di Antonino, le ragazze le hanno rivolto una domanda fatidica.

“Ti sei innamorata di Antonino?”, le hanno chiesto. “Basta, siete cattive. Mi fate passare per quella che non sono”, è stata la risposta di un’infastidita Giorgia. La Villa, dunque, ha provato a spegnere subito tutte le voci, ma in tanti, sui social, hanno notato del tenero anche se Antonino non sembra per nulla intenzionato ad iniziare una storia.