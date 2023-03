Giorgio Albertazzi, ex di Mariangela D’Abbraccio/ “Mi disse: puoi camminare da sola”

Mariangela D’Abbraccio: la relazione con Enrico Ruggeri

Mariangela D’Abbraccio, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è sposata con il regista Francesco Tavassi. In gioventù l’attrice ha avuto una relazione con Enrico Ruggeri: “Ci ha unito l‘arte, ci siamo incontrati in una tournée di musica con i “Camomilla”, dove mi ero trovata per caso. Abbiamo vissuto una storia d’amore a distanza, io a Roma e lui a Milano, ero molto giovane. Oggi abbiamo un buon rapporto e ci stimiamo molto, abbiamo anche dei progetti comuni. L’amore col tempo si trasforma in altro”, ha raccontato qualche tempo nel salotto di Rai 1.

Successivamente Mariangela D’Abbraccio è stata legata al maestro Giorgio Albertazzi. Galeotto fu D’Annunzio: era il 1988 e, tra i versi del Vate nello spettacolo Dannunziana, scoppiò la passione tra Albertazzi (classe 1923) e D’Abbraccio (1962).

Giorgio Albertazzi: la relazione con Mariangela D’Abbraccio

Intervistata dal Corriere della Sera, Mariangela D’Abbraccio ha ricordato il suo primo incontro con Giorgio Albertazzi: “Abbiamo iniziato la nostra coppia scenica con uno spettacolo che, all’epoca, fu considerato scandaloso per la forte componente erotica, a cominciare dalla locandina dove era ritratto il mio corpo nudo. Ci ritroviamo con un condensato di seduttive emozioni: è un destino”. E ha aggiunto: “Io, Giorgio, l’ho amato. Ho capito che il nostro era diventato qualcosa di diverso quando iniziò la tournée della Dannunziana: la sera, dopo teatro, ci intrattenevamo in albergo, parlavamo di quello che stavamo recitando, ci scambiavamo suggestioni. Lo spettacolo non finiva con la chiusura del sipario”. Perché finì la loro storia d’amore? “Avendo età tanto diverse, non poteva durare tutta la vita. Giorgio a un certo punto mi disse: Adesso puoi cominciare a camminare da sola…”. Nel 2015 i due attori sono tornati a recitare nello spettacolo “Il nostro tango per Borges”, diretti da Francesco Tavassi, marito dell’attrice. Albertazzi è morto il 28 maggio 2016.

