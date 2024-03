Giorgio Ammanniti, chi è l’ex marito di Minnie Minoprio/ La separazione nel 1973 dopo lunghi anni d’amore

Giorgio Ammanniti, chi è l’ex marito di Minnie Minoprio: la separazione nel 1973

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata de La volta buona e, tra gli ospiti di Caterina Balivo in studio, ci saranno anche Minnie Minoprio e Carlo Mezzano. Sarà un’ospitata speciale per la coppia, che celebrerà in diretta i 40 anni di matrimonio. Ma, prima di convolare a nozze con il musicista nel lontano 1984, la showgirl e attrice ha avuto un precedente matrimonio con Giorgio Ammanniti, costruttore romano. Di lui, purtroppo, non si hanno a disposizione sufficienti informazioni a riguardo, essendo lontano dal mondo dello spettacolo a differenza della ex moglie.

Sappiamo però che la coppia si conobbe nel 1962, mentre l’attrice interpretava a Coventry il ruolo di protagonista in una riduzione teatrale della fiaba Il principe e la rana dei fratelli Grimm. Dopo lunghi anni di fidanzamento, la Minoprio e Ammanniti si sposarono e dal loro matrimonio nacque il loro unico figlio Giuliano. La separazione fu molto dolorosa e si verificò nel 1973. In seguito, la showgirl conobbe il suo attuale marito Carlo Mezzano e si sposò con lui nel 1984, celebrando quest’anno i 40 anni di nozze.

Minnie Minoprio, i misteriosi motivi della rottura con Giorgio Ammanniti

Ma per quali motivi è finita la storia d’amore tra Minnie Minoprio e Giorgio Ammanniti? Le reali motivazioni della separazione non sono mai state rivelate dalla showgirl, che ha sempre preferito non parlarne in forma pubblica ma conservarlo per sé. Si hanno poche informazioni anche sull’attuale rapporto tra lei e il suo ex marito. In compenso, vi sono alcune informazioni disponibili sul legame tra Minnie e il figlio Giuliano Ammanniti, che ha vissuto significative turbolenze per molti anni.

“Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire…”, aveva raccontato la showgirl in una vecchia intervista rilasciata a Barbara D’Urso a Domenica Live, nel 2018. Ad oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate.

