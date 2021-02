Giorgio Ammanniti, ex marito Minnie Minoprio/ Il figlio Giuliano testimone…

Minnie Minoprio è stata una showgirl e attrice che, dopo aver trovato il successo a Londra, è diventata famosa anche in Italia. Oltre a diventare una vera icona del mondo dello spettacolo, in Italia, Minnie Minoprio ha trovato anche l’amore. Prima di sposarsi con il musicista Carlo Mezzano che ha sposato dopo 11 anni di convinvenza, Minnie è stata sposata con l’architetto romano Giovanni Ammanniti. La coppia si conobbe e si innamorò negli anni ’60. Un amore importante che portò Minnie e l’architetto a convolare a nozze. La coppia coronò la propria unione, poi, con la nascita di un figlio, Giuliano. Il matrimonio, tuttavia, non durò a lungo. Minnie e Ammanniti si lasciarono nel 1973. Del loro amore, tuttavia, il figlio Giuliano resta la prova più grande e importante.

Minnie Minoprio e Giovanni Ammanniti, ignoti i motivi del divorzio

Quali sono i motivi che portarono Minnie Minoprio e Giovanni Ammanniti a lasciarsi? I motivi del divorzio non sono mai stati svelati. In una delle ultime interviste rilasciate, la showgirl ha sempre evitato di parlare del matrimonio finito con l’architetto romano. Tuttavia, ai microfoni di Barbara D’Urso, in una puntata di Domenica Live rilasciata nel 2018, la Minoprio parlò del rapporto con il figlio Giuliano svelando di non aver avuto rapporti con lui per ben nove anni. «Ho passato nove anni senza avere contatti con mio figlio, quindi ci sono molte cose che potrei dire», raccontava la Minoprio senza, tuttavia, svelare ulteriori dettagli. Ospite di Serena Bortone all’interno del programma Oggi è un altro giorno, svelerà qualcosa in più?



© RIPRODUZIONE RISERVATA