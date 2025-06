Come sta Giorgio Armani dopo la malattia? La preoccupazione per l'indisposizione, la convalescenza a casa e la voglia di tornare in pista

Dopo il recente ricovero in ospedale Giorgio Armani è già “ansioso di tornare” alla vita di sempre e di riprendere in mano le sue attività. Già da casa, in convalescenza, ha seguito l’ultima sfilata e le prove dello show della linea Emporio, come ha assicurato Leo Dell’Orco, uno dei suoi più stretti collaboratori. Insomma, Giorgio Armani scalpita nonostante la paura per la malattia.

La sua indisposizione aveva preoccupato profondamente il mondo della moda, ma non solo: fan, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobilitati attivamente per far arrivare il proprio sostegno allo stilista. Anche la celebre attrice Michelle Pfeiffer gli ha riservato degli auguri di pronta guarigione e, Giorgio Armani, di fronte a così tanto affetto sarebbe rimasto piacevolmente sorpreso e sbalordito.

Giorgio Armani, la malattia non frena il suo entusiasmo: “Interesse dei giovani nei miei confronti è bella scoperta”

Pare dunque che ci sia stato un filo di commozione per il re della moda, Giorgio Armani, che ora cerca di recuperare le forze per tornare quanto prima alla normalità. La preoccupazione per le sue condizioni di salute resta, d’altronde ‘re Giorgio’ compirà novantuno anni il prossimo 11 luglio e anche se in via di ripresa, la cautela resta. Voci di corridoio, ad ogni modo, vedono un Giorgio Armani sempre più intenzionato a non perdersi i prossimi appuntamenti dell’alta moda.

Dunque, condizioni di salute permettendo, il signor Armani tornerà al suo posto. “E’ stata una piacevole sorpresa riscoprire l’interesse delle giovani generazioni per le origini del mio lavoro”, il commento dello stilista – attraverso un comunicato – dopo gli attestati di stima e di affetto ricevuti in questi giorni e nelle ultime ore.