Giorgio Armani, il piano di successione delle aziende dopo la morte, le indicazioni date dallo stilista in un documento e nello statuto societario

Giorgio Armani ha creato un vero e proprio impero della moda, del lusso e dell’arte che ha guidato in prima persona fino all’ultimo momento. Le sue aziende, che portano lo storico marchio sinonimo di qualità, non sono mai state tra quelle colpite dalla crisi ma, al contrario, sono cresciute negli anni arrivando ad un fatturato da più di due miliardi di euro l’anno, 8700 dipendenti e 500 negozi in tutto il mondo.

Tra i segreti di successo dello stilista, non solo lo stile unico, ma anche il modo di saper amministrare e guidare le società, che ora dopo la morte saranno affidate ai più stretti collaboratori e parenti che già hanno affiancato l’imprenditore nel corso della vita contribuendo alla crescita del brand.

In un documento infatti, Armani aveva già stabilito come dovessero essere divise le quote azionarie, ma soprattutto in che modalità. La priorità infatti, come aveva dichiarato più volte nelle interviste, dovrà essere quella di mantenere intatta la filosofia che contraddistingue il celebre nome, con una continuità senza rotture.

Giorgio Armani, il documento con il piano di successione delle quote aziendali: “Priorità al mantenimento della filosofia del brand”

Prima della morte Giorgio Armani aveva pianificato la modalità di successione delle sue aziende, con un documento di cui però aveva svelato pochi dettagli perchè, come aveva affermato in un’intervista al Financial Times, “Il piano di successione l’ho preparato con il mio usuale programmatico pragmatismo e la mia grande discrezione, ma non lo rivelo adesso, perché ci sono ancora“. Questione di cui aveva anche parlato nel suo libro autobiografico, nel quale esprimeva la volontà di far proseguire il suo brand anche nel futuro con la stessa filosofia e gli stessi obiettivi.

Lo statuto stesso della società, stabilisce che, alla scomparsa dello stilista, tutto dovrà proseguire all’insegna della continuità. Per questo motivo, sempre nello stesso atto, sono state stabilite le divisioni delle quote, che indicano gli azionari dividendoli in categorie di soci. Ad avere la responsabilità di trasferimenti ma anche della futura guida amministrativa, saranno sicuramente i collaboratori più stretti, quelli che sono diventati nel tempo amici intimi e consiglieri, ma anche i parenti, in particolare i nipoti, che già svolgono una importante attività manageriale all’interno dell’azienda.