Giorgio Armani dona 500mila euro a Pantelleria/ Era rimasto sconvolto da incendio

Giorgio Armani compie un grande gesto di umanità e di solidarietà nei confronti dell’isola di Pantelleria, devastata nel suo lato orientale da un grave incendio divampato nei giorni scorsi. Lo stilista ha inviato una missiva al sindaco, Vincenzo Campo, annunciando la sua volontà di donare 500mila euro alla comunità pantesca: “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”, ha esordito “Re Giorgio”, che peraltro è stato proprio tra i primi a dare l’allarme quando il rogo è scoppiato.

Giorgio Armani: "Olimpia Milano? Sogno scudetto ed Eurolega"/ "Amo il basket perché…"

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio che ha colpito Pantelleria e che così tanto ci ha sconvolti. Rivolgo a lei il mio messaggio, da privato cittadino, nella speranza che lo estenda a tutti gli interessati”.

Giorgio Armani in lacrime per bimbi Ucraina/ Sfilata Fashion Week Milano in silenzio

GIORGIO ARMANI DONA 500MILA EURO A PANTELLERIA: ECCO COME SARANNO SPESI

Il gesto di profonda generosità messo in atto da Giorgio Armani non ha certo lasciato indifferente la comunità locale, né ovviamente l’amministrazione comunale, che ha scelto di coinvolgere direttamente lo stilista in alcuni progetti che potrebbero essere finanziati proprio per mezzo della sua cospicua donazione, illustrandoglieli nel dettaglio e spiegando la loro funzione per la comunità isolana.

Al momento non si possiedono troppi dettagli sulle tipologie di interventi che Giorgio Armani potrebbe finanziare con i suoi denari, ma, stando a quanto filtra dalle agenzie di stampa, si sa che “si tratta di progetti che riguardano attività della Protezione Civile nelle azioni specifiche di antincendio (impianti idrici), la lotta all’abbandono dei campi e il recupero produttivo dei terreni incolti, che è uno dei fattori determinanti per la propagazione dei roghi”.

Giorgio Armani, stilista Maria Chiara Giannetta/ "Sarà carina, ma comoda"

© RIPRODUZIONE RISERVATA