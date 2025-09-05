Chi l’avrebbe mai detto? Alexia era legata a Giorgio Armani da un vincolo di parentela: il retroscena torna virale dopo la sua morte.

Nelle ultime ore è spuntato un incredibile retroscena sulla vita di Giorgio Armani. Sebbene la notizia sia piuttosto vecchia, con la morte del celebre stilista si è tornati a parlare di una parentela clamorosa, quella tra lui e la cantante Alexia. Ma come stanno le cose? L’artista è sua nipote? In realtà i due non sono parenti di sangue, ma lei si è sposata con il figlio della sorella di ‘Re Giorgio‘.

Più precisamente, nel 2005 la cantante Alexia si è unita in matrimonio con il figlio di Rosanna Armani e Giorgio Camerana, Andrea Camerana. Di conseguenza, giusto per rendere un po’ più complicate le cose, Giorgio Armani rimane lo zio di tale Andrea, che è diventato papà di due figlie, Margherita e Maria Vittoria nate nel 2011 e nel 2007. “Margherita mi ha completato. Sono una mamma responsabile, dolce, ma anche dura. Il papà, invece, è cotto delle sue bambine” aveva raccontato Alexia riguardo alla sua famiglia.

Giorgio Armani, il cordoglio di Alexa dopo la morte dello stilista: “Sei stato valore della bellezza”

La cantante, che abbiamo scoperto essere parente di Giorgio Armani, aveva raccontato della sorpresa di voler diventare mamma: “Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa. Ma contemporaneamente ero terrorizzata degli anni che passavano e dall’idea che non avrei mai avuto un figlio”. Chiaramente, come tutti, anche Alexia ha voluto esprimere il suo affetto allo stilista in seguito alla sua morte e ha pubblicato un post pieno di affetto con una foto raffigurante lei e Giorgio Armani insieme: “Oggi il mondo ha perso un gigante. Un’icona della moda, eleganza, forza, discrezione e cuore. Sei stato valore della bellezza che nasce dalla semplicità, della determinazione silenziosa”, ha scritto, “ci sarai in tutto quello che hai creato, ma soprattutto nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero. Ciao Giorgio”.

