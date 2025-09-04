Armani ha spesso disegnato anche divise sportive, le più importanti collaborazioni del passato e le prossime che vedremo

Armani e le collaborazioni sportive con Napoli e Juventus

Nella sua carriera nel mondo della moda Giorgio Armani ha spesso collaborato anche con il mondo sportivo per cui ha spesso prodotto e ideato divise sportive che fossero per il campo o per gli abiti formali che i calciatori devono vestire in occasioni ufficiali come nel pre o nel post partita. Tra questo l’ultima collaborazione fatta dallo stilista italiano è quella con la Juventus con cui ha trovato un accordo per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027 per gli abiti formali ma non per le divisa da gara, il look si componeva con completi con overshirt, con collo a camicia in crêpe, e in cashmere idrorepellente per la stagione più fredda; pantaloni morbidi, t-shirt, polo e dolcevita in lana leggera.

Per le divise da gara invece dal 2021 ha iniziato la collaborazione con il Napoli che fino ad oggi ha portato due scudetti e l’arrivo di giocatori di livello internazionale come Kevin De Bruyne che danno lustro ad entrambi i brand, dall’inizio della collaborazione poi l’azzurro è ritornato l’unico colore principale della maglia. Dall’arrivo della collaborazione tra Armani e De Laurentiis sono scomparse anche le maglie celebrative che la società partenopea creava in onore di particolari occasioni come il Natale, Halloween o San Valentino o altre occasionali come quella in onore di Maradona.

Le divise di Armani per la Nazionale e per le Olimpiadi

Il legame di Giorgio Armani con lo sport poi ha avuto la sua più grande collaborazione per quanto riguarda le divise con le nazionali italiane, in particolare nelle spedizioni olimpioniche degli azzurri e della nazionale maschile di calcio per cui ha disegnato gli abiti formali della squadra visti negli ultimi campionati europei. Importante sicuramente anche le divise dei Giochi Olimpici del 2012 giocati a Londra che hanno avuto la loro massima esposizione durante la cerimonia d’apertura dove tutti gli atleti hanno indossato la collezione e hanno sfilato dietro alla bandiera italiana.

L’ultima collaborazione con le spedizioni degli atleti azzurri CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e CIP (Comitato Italiano Paralimpico) è poi quella già presentata ma non ancora vista in pubblico per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali che avranno luogo nel 2026 tra Milano e Cortina. Per l’occasione lo stesso Armani dichiarò di essere entusiasta del progetto che Milano e l’Italia si stavano preparando a vivere e di essere stimolato da una collaborazione del genere. “Lavorare per e con gli atleti italiani è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio”.