Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero in ospedale, come sta e cos'è successo: non sarà alla sfilata ecco chi lo sostituirà

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero in ospedale: cos’è successo e come sta

Paura e preoccupazione per Giorgio Armani, il celebre stilista per problemi di salute non sarà presente alle sfilate dell’Emporio Armani che si svolgeranno nei prossimi giorni durante la Milano Fashion Week. A comunicarlo è stata lo stesso Gruppo Armani con una nota ufficiale nel quale si annuncia l’assenza dello stilista italiano tra i più famosi e conosciuti nel mondo alle sua sfilata. Scendendo nel dettaglio, nella nota ufficiale diffusa dalla maison si legge che ‘il signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show.’

Sergio Galeotti: chi è l'ex compagno di Giorgio Armani/ "Con lui è morta una parte di me, non ho più amato"

Secondo quanto riportato, infatti, nei giorni scorsi Giorgio Armani è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti presso la casa di cura La Madonnina di Milano. Non si conoscono altri dettagli sui motivi del ricovero, su cosa è successo nello specifico e sui suoi problemi di salute. Tuttavia il comunicato della maison continua tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute. Come sta Giorgio Armani adesso? “È a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista in vista dei prossimi appuntamenti parigini.” Insomma il celebre stilista è in convalescenza ma in netto recupero.

Perché Giorgio Armani salta sua sfilata: “Convalescenza dopo ricovero in ospedale”: chi lo sostituirà? Leo Dell’Orco

Per motivi di salute, essendo in convalescenza, Giorgio Armani per la prima volta non prenderà pare alle prossime sfilate della maison e seguirà da casa gli eventi della maison. A sostituire il celebre stilista che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio ci sarà Leo Dell’Orco, responsabile delle linee maschili.Pugliese, più precisamente di Bisceglie ma trasferitosi a Milano quando aveva appena 10 anni, da oltre 45 anni guida lo stile delle collezioni maschili. Sarà lui che al termine delle sfilate uscirà fuori a salutare il pubblico al posto di Armani