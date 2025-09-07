C'è una famosa cantante italiana che è (inaspettatamente) parente di Giorgio Armani. La verità è venuta fuori solo dopo la sua morte.

Giorgio Armani è morto all’età di 91 dopo un lungo ricovero ospedaliero e una convalescenza in casa. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel mondo della moda e dello spettacolo italiani, tanto che migliaia di personaggi lo hanno ricordato. In molti hanno lavorato con lui, respirando la sua professionalità e quell’umiltà che lo ha sempre contraddistinto. Non tutti sanno però che Armani è legato ad una cantante da un rapporto di parentela. Una notizia che è uscita fuori circa venti anni fa, ma è che tornata alla ribalta proprio dopo la sua morte. In realtà a legarli non è una parentela di sangue, ma acquisita.

Giorgio Armani e la parentela con lei

La superstar in oggetto è proprio la cantante Alexia, che nel 2005 ha sposato Andrea Camerana, figlio dell’imprenditore Giorgio Camerana e di Rosanna Armani, sorella di Giorgio Armani. Lo stilista era quindi lo zio di Andrea, da cui l’artista ha anche avuto le due figlie Maria Vittoria e Margherita, venute rispettivamente al mondo nel 2007 e nel 2011. Lei stessa ha parlato della sua famiglia in più occasioni. “Margherita mi ha completato” – ha raccontato – “Sono una mamma responsabile, dolce, ma anche dura. Il papà, invece, è cotto delle sue bambine. Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa. Ma contemporaneamente ero terrorizzata degli anni che passavano e dall’idea che non avrei mai avuto un figlio”.

Il marito di Alexia è inoltre imparentato con la famiglia Agnelli: il padre Carlo era infatti pronipote del fondatore della Fiat e cugino di Giovanni e Umberto Agnelli. Quando Giorgio Armani è venuto a mancare, Alexia ci ha tenuto a pubblicare un dolce ricordo sullo stilista, parlando di come il mondo abbia perso un gigante. “Un’icona della moda, eleganza, forza, discrezione e cuore” – ha scritto lei – “Sei stato valore della bellezza che nasce dalla semplicità, della determinazione silenziosa, ci sarai in tutto quello che hai creato, ma soprattutto nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero. Ciao Giorgio”.

Chi è la sorella di Giorgio Armani

Anche Rosanna Armani ha sempre lavorato nel mondo della moda insieme al fratello. Lei ha infatti diretto l’Emporio Armani Magazine, uscito in edicola dal 1988 al 1998. Una testata che era dedicata la brand ma con contenuti giornalistici. “Trattandosi di mia sorella, sono riuscito a venire meno alla mia proverbiale ossessione per il controllo” – disse Giorgio all’epoca – “Ci parliamo all’inizio, dopodiché lascio carta bianca, almeno sui testi. Sulle immagini mi impunto molto, ma le riconosco il ruolo di autore del magazine“.